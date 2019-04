Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr und der Einstieg der Softbank als neuem Ankeraktionär hätten der Wirecard-Aktie in der vergangenen Woche kräftigen Rückenwind verliehen. Auch am Montag gehe es weiter nach oben, wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Unterstützung würden dabei auch die jüngsten Aussagen von Finanzvorstand Alexander von Knoop liefern.Aus dem laufenden Cashflow, aus freien Kreditlinien und potenziell aus dem geplanten Softbank-Investment habe Wirecard freie Mittel von rund 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung, so der CFO in einem Interview mit der Euro am Sonntag. Geld, dass laut Alexander von Knoop "auch in Zukäufe fließen könnte."In der Vergangenheit habe Wirecard stark auf Übernahmen gesetzt, um zusätzliches Wachstum zu generieren und neue Märkte zu erschließen. Im ersten Halbjahr 2018 hätten Zukäufe noch knapp die Hälfte des gesamten Umsatzwachstums ausgemacht. Zuletzt habe sich das Management jedoch eher auf das organische Wachstum fokussiert.Das solle laut dem Finanzchef auch so grundsätzlich so bleiben: "Zukäufe sind für uns opportunistisch, um neue Märkte oder Kundenportfolios zu erschließen", habe er im Interview gesagt. Im Fall der Fälle hätte Wirecard aber eine schöne Summe auf der hohen Kante.Der positive Newsflow der Vorwoche wirke am Montag nach und schlage sich auch in zahlreichen optimistischen Analystenkommentaren nieder. Gemeinsam mit der Aussicht auf einen Wachstumsschub durch potenzielle Übernahmen trotze die Wirecard-Aktie dem durchwachsenen Gesamtmarkt und zähle mit einem Kursplus von rund einem Prozent zu den Top-Gewinnern im DAX.Seit der Aufnahme ins Aktien-Musterdepot von "Der Aktionär" am 10. April habe der Kurs bereits über 25 Prozent zugelegt. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link