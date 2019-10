Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (18.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie knüpfe am Freitagvormittag an die Verluste der letzten Tage an und notiere knapp 2% schwächer am DAX-Ende. Auf Wochensicht betrage das Minus sogar fast 18%. Und die "Financial Times" (FT) scheine wild entschlossen, den Druck auf das Aschheimer Unternehmen aufrecht zu erhalten. Die FT habe am Freitagmorgen einen weiteren Artikel zu Wirecard veröffentlicht. Inhaltlich liefere der zunächst allerdings keinen neuen Zündstoff, sondern fasse nur die nach wie vor offenen Fragen zusammen.Auch ohne neuen Erkenntnisgewinn gelinge es der "Financial Times", die Unsicherheit rund um Wirecard aufrecht zu erhalten. Zumal sich der Zahlungsabwickler selbst seit der Stellungnahme vom 16. Oktober und einigen Äußerungen von Vorstandschef Markus Braun gegenüber der Nachrichtenagentur dpa-AFX mit öffentlichen Statements zurückhalte. Auch konkrete Nachfragen des "Aktionärs" im Zusammenhang mit den Vorwürfen vom Dienstag seien bislang unbeantwortet geblieben.Im Interesse der Aktionäre wäre eine schnelle und transparente Aufklärung der ganzen Angelegenheit wünschenswert. Zu befürchten sei jedoch ein langer und zäher Prozess mit ungewissem Ausgang, während jederzeit neuer Beschuss auf Wirecard drohe. Unter diesen Vorzeichen rate "Der Aktionär" bei der Wirecard-Aktie weiterhin zum Abwarten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:116,85 EUR -1,93% (18.10.2019, 13:32)