Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,8076 EUR +0,22% (22.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,73 EUR -0,86% (22.07.2020, 21:59)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen Börsen.Briefing die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Münchner Staatsanwaltschaft habe drei frühere Führungskräfte des Aschheimer Konzerns verhaftet. Die Wirecard-Aktie sei daraufhin wieder unter Druck geraten.Die neuen Haftbefehle würden sich u.a. gegen einen früheren Finanzvorstand, aber auch erneut gegen Ex-Vorstandschef Braun richten. Ein erster Haftbefehl gegen ihn sei gegen eine Kaution von 5 Mio. Euro außer Vollzug gesetzt worden. In allen Fällen sei die Haftfortdauer angeordnet worden, habe eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München gesagt.Die drei Beschuldigten seien in München festgenommen worden, sie hätten sich nicht selbst gestellt. Noch in Untersuchungshaft befinde sich der frühere Chef der Wirecard-Tochtergesellschaft Cardsystems Middle East in Dubai.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: