Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

158,95 EUR +2,22% (27.05.2019, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

158,85 EUR +2,02% (27.05.2019, 17:15)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie knüpfe zu Wochenbeginn an ihre Aufwärtsbewegung aus der Vorwoche an und klettere mit einem Plus von über zwei Prozent erneut an die DAX-Spitze. Zeitweise klettere sie dabei auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Die Verluste durch die Bilanz-Vorwürfe der Financial Times (FT) seien damit nahezu komplett ausgeglichen.Bis auf 159,30 Euro gehe es für die Aktie von Wirecard am Montag nach oben. Von dort aus würden nur noch fünf Prozent fehlen, um die Verluste nach den FT-Berichten über bilanzielle Unregelmäßigkeiten wieder vollständig aufzuholen. Gelinge das, rücke dann das bisherige Jahreshoch in den Fokus.Kurz bevor die Negativ-Schlagzeilen ab Ende Januar einen mehr als 40-prozentigen Kursrutsch ausgelöst habe, habe die Wirecard-Aktie bei 170,70 Euro ihr bisherigen Höchststand für 2019 erreicht. Die Rückeroberung dieser Marke wäre ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zu neuen Hochs.Neben unverändert guten Wachstumsaussichten und positiven Unternehmensmeldungen habe am Freitag die Meldung über einen möglichen Zusammenschluss der US-Konkurrenten Global Payments und Total Systems die latente Übernahmefantasie angefacht. In der Payment-Branche grassiere seit Monaten das Übernahmefieber - auch Wirecard werde dabei als potenzielles Ziel gehandelt.Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler. Das Kursziel von 200 Euro lasse auch späten Neueinsteigern noch etwas Spielraum. (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: