Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

105,00 EUR -2,55% (17.12.2019, 16:13)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

105,05 EUR -2,46% (17.12.2019, 16:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Neue Negativ-Schlagzeilen und steigende Aktivitäten auf der Short-Seite hätten zuletzt das Geschehen bei Wirecard bestimmt. Es gebe allerdings noch genügend Optimisten, die dem deutschen Zahlungsabwickler die Treue halten oder bewusst auf ein Comeback der Aktie spekulieren würden.Das zumindest offenbare der Blick in die Daten zur Aktien-Inhaberschaft bei Bloomberg. Die Liste der Großaktionäre führe über seine MB Beteiligungsgesellschaft mit 7,05% der Anteile Wirecard-Chef Markus Braun an. Auf Rang 2 sei mittlerweile die Deutsche Bank mit einer Beteiligung von 5,92% vorgerückt. Der Löwenanteil der rund 7,3 Mio. Wirecard-Aktien befinde sich in Fonds der Tochter DWS. Auf Rang 3 folge die US-Großbank Citigroup mit rund 4,9% vor den Vermögensverwaltern Artisan Partners (4,5%) und BlackRock (3,3%).Neben den großen Investoren würden auch die meisten Analysten an ihrer positiven Einschätzung zur Wirecard-Aktie festhalten. Von den 29 Analysten, die laut Bloomberg die Entwicklung der Aktie verfolgen würden, würden aktuell 21 den Kauf empfehlen. Dem stünden nur sieben Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Im Schnitt würden sie auf 12-Monats-Sicht einen Kursanstieg um rund 75% auf 191 Euro erwarten. Einzelne Experten seien aber noch deutlich optimistischer und würden ihr eine Kursverdopplung und mehr zutrauen.Den bullishen (Groß-)Aktionären und Analysten zum Trotz: Das Chartbild der Wirecard-Aktie hätten in den vergangenen Monaten ganz klar die Bären geprägt. Seit Jahresbeginn habe der Titel rund ein Fünftel an Wert verloren. Zuletzt habe sie sich dabei sogar wieder der wichtigen 100-Euro-Marke angenähert. Der rund 3%-ige Erholungsversuch vom Vortag werde am Dienstagnachmittag fast vollständig abverkauft.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link