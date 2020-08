Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanzskandal bei Wirecard stehe auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY in der Kritik. Diese habe seit 2009 die Bücher des Zahlungsabwicklers geprüft - und dabei offenbar keine Hinweise auf Luftbuchungen in Milliardenhöhe gefunden. Wie das sein könne, interessiere inzwischen auch das Bundeswirtschaftsministerium.Wie das Ministerium am Montag bestätigt habe, laufe bei der unabhängigen Abschlussprüferaufsichtsstelle (Apas) ein Prüfverfahren im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung bei Wirecard. Die Apas prüfe die Einhaltung berufsrechtlicher Pflichten von Abschlussprüfern bei Unternehmen von öffentlichem Interesse - dazu gehöre auch die Wirecard AG, so das Ministerium.Im konkreten Fall sei bereits im Oktober 2019 ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet worden. Im Mai 2020, nachdem der Bericht zur Sonderprüfung durch KPMG erschienen sei, sei es in förmliche Berufsaufsichtsverfahren überführt worden. Diese hätten angedauert.Das "Handelsblatt" habe zuerst über das Verfahren berichtet und sich auf einen vertraulichen Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums zum Fall Wirecard berufen. Demnach untersuche die Apas sämtliche Jahres- und Konzernabschlussprüfungen ab dem Jahr 2015 durch EY bei Wirecard "auf die Einhaltung der gesetzlichen und berufsrechtlichen Vorgaben".EY stehe in der Kritik, weil das Unternehmen die Jahresbilanzen bei Wirecard seit 2009 geprüft und testiert habe. Die Gesellschaft selbst habe zwischenzeitlich erklärt, dass es deutliche Hinweise auf "umfassenden Betrug" gebe, an dem mehrere Parteien rund um die Welt mit gezielter Täuschungsabsicht beteiligt gewesen seien.Mehrere Anwaltskanzleien hätten die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bereits mit Schadenersatzklagen und Musterverfahren ins Visier genommen. "Der Aktionär" habe in diesem Zusammenhang mit Dr. Wolfang Schirp von der Kanzlei Schirp & Partner sowie mit Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gesprochen. Die Interviews und weitere Informationen zu Anlegerklagen in der Causa Wirecard finde man im kostenlosen "Aktionär"-Ratgeber. (Analyse vom 04.08.2020)Mit Material von dpa-AFX