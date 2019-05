Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie setze ihren Aufwärtstrend am Dienstag fort und klettere zum Handelsstart über die 160-Euro-Marke. Die Verluste nach den Bilanz-Vorwürfen der "Financial Times" seien damit nahezu aufgeholt und das bisherige Jahreshoch bei 170,70 Euro rücke in greifbare Nähe. Für den "Aktionär" wäre aber auch das nur ein Zwischenziel.Für fundamentale Unterstützung sorge am Dienstag eine Unternehmensmeldung: Demnach wolle der Zahlungsspezialist künftig noch stärker auf kleine und mittelgroße Händler als Abnehmer seiner Payment-Technologie setzen. Am Dienstag sei deshalb eine erweiterte Version des Online-Shop-Systems SUPR vorgestellt worden.SURP richte sich an Händler, die ihre Waren im E-Commerce und auf Social-Media-Kanälen anböten. Das System ermögliche es, kostengünstig und ohne Programmier-Kenntnisse einen Webshop zu eröffnen und zu betreiben."Jeder Händler ist auf die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells und damit die Ermöglichung eines optimalen Kundenerlebnisses angewiesen", so Philipp Walter, Vice President SUPR by Wirecard. "Unsere einfache, optisch ansprechende und professionelle Lösung nimmt Händlern alle technischen Hürden und ermöglicht somit den Betrieb eines Online-Shops, bei dem der Händler sich voll auf den Verkauf seiner Produkte und Dienstleistungen fokussieren kann."Unterstützt von positiven Unternehmensmeldungen, bullishen Analystenkommentaren und neuer Übernahmefantasie in der Branche habe die Wirecard-Aktie ihre dynamische Aufwärtsbewegung zuletzt weiter beschleunigt. Allein auf Monatssicht belaufe sich das Kursplus auf über 20 Prozent.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 200,00 Euro. (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link