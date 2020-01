Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

113,05 EUR +1,16% (09.01.2020, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

113,05 EUR +0,44% (09.01.2020, 13:02)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chef zeigt sich kämpferisch - AktienanalyseDie Vorwürfe der "Financial Times" ("FT") gegenüber der Bilanzierungspraxis von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) waren eines der bestimmenden Themen des vergangenen Jahres, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Folge: Mit einem Minus von gut 19 Prozent halte der Titel 2019 die rote Laterne im DAX. Vor allem in den letzten Handelstagen des Dezembers sei nochmal Druck auf den Kurs gekommen. Scheinbar hätten sich etliche Anleger noch vor dem Jahreswechsel von dem Titel getrennt.Unbeeindruckt von den Vorgängen zeige sich der Chef des Zahlungsdienstleisters, Markus Braun, weiterhin kämpferisch. Anfang des neuen Jahres habe der Manager mehrere optimistische Kurznachrichten über Twitter abgesetzt. Demnach habe Braun davon gesprochen, dass schon "die Jahre 2010 bis 2019 für Wirecard hervorragend waren", er aber davon überzeugt sei, dass das neue Jahrzehnt das vergangene "stark outperformen" werde. Damit nicht genug: "Ich bin davon überzeugt, dass sich der Markt schneller als erwartet auf die hervorragende Geschäftsentwicklung und Innovationen von Wirecard konzentrieren kann", habe Braun nachgelegt.Vor allem diese Aussage habe Spekulationen angefacht, dass das Ergebnis der Sonderprüfung der Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG früher und mit einem für Wirecard positiven Ergebnis vorgelegt werden könnte. Zur Erinnerung: Am 21. Oktober hätten die Münchner die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einer unabhängigen Prüfung beauftragt, "um alle Vorwürfe, die von der britischen Zeitung "FT" aufgebracht wurden, umfassend und unabhängig aufzuklären." Bislang sei der Abschluss der Untersuchung voraussichtlich für das Ende des ersten Quartals 2020 erwartet worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonderprüfung keine - oder allenfalls kleine - Ungereimtheiten zutage befördere, sei groß. Schließlich arbeite KPMG mit Informationen, die Wirecard den Prüfern zur Verfügung stelle. Zudem solle Anlegern scheinbar nicht der komplette Sonderbericht präsentiert werden, sondern nur die Kernergebnisse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: