Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

133,45 EUR +0,19% (03.02.2020, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

133,50 EUR +3,25% (03.02.2020, 09:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In der Payment-Branche bahne sich die nächste Milliardenübernahme an: Der französische Bezahldienstleister Worldline wolle seinen heimischen Rivalen Ingenico übernehmen. Dadurch entstünde ein neues Schwergewicht und ein mächtiger Konkurrent für Wirecard.Die Verwaltungsräte beider Seiten hätten dem Deal bereits zugestimmt. Ob es tatsächlich so weit komme, liege nun zunächst an den Aktionären von Ingenico. Sofern die Aktionäre und später auch die Aufsichtsbehörden dem Zusammenschluss zustimmen würden, entstünde dadurch der viertgrößte Zahlungsdienstleiter der Welt.Die Milliarden-Fusion der beiden Rivalen könne die Wirecard-Aktie letztlich sogar stützen: Worldline zahle für ein deutlich wachstumsschwächeres Unternehmen als Wirecard einen ordentlichen Preis, habe ein Händler kommentiert. Auch Wirecard sei in der Vergangenheit immer wieder als potenzielles Übernahmeziel gehandelt worden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: