Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nachdem Vorstandschef Markus Braun am Donnerstag für rund 2,5 Mio. Euro Aktien seines Unternehmens gekauft habe, wolle die deutsche Finanzaufsicht die Transaktion nun unter die Lupe nehmen. Die BaFin prüfe, ob der Braun mit seinem Aktienkauf gegen Regeln zum Schutz vor Marktmissbrauch verstoßen habe. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin der Behörde.Laut der europäischen Marktmissbrauchsverordnung dürften Personen mit Führungsaufgaben ab 30 Kalendertagen vor Veröffentlichung von Zwischen- und Jahresberichten keine Aktien des eigenen Unternehmens kaufen oder verkaufen. Ausnahmen von dieser Regelung würden beispielsweise gelten, wenn die Transaktion im Rahmen eines Aktienvergütungsprogramms für Mitarbeiter stattfinde, welches bereits vor Beginn der kritischen Frist initiiert worden sei.Bei Wirecard stehe die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts nach mehrmaliger Verzögerung am 18. Juni auf der Agenda. Sollte es bei diesem Termin bleiben, würden Brauns Insider-Kauf am Donnerstag (28. Mai) in die Sperrfrist fallen.Nach dem Aktienkauf des CEOs habe die Wirecard-Aktie am Donnerstag kräftig zugelegt. Am Freitag müsse sie einen Teil der Gewinne aber wieder abgeben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: