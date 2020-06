Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

15,10 EUR -11,99% (24.06.2020, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

15,174 EUR -13,29% (24.06.2020, 10:48)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Für den Zahlungsabwickler gehe die Aufarbeitung des Bilanzskandals weiter. Wie heute bekannt werde, habe Großinvestor Softbank 2019 großen Anteil an der Bilanzsonderprüfung durch die Prüfungsgesellschaft KMPG, an deren Ende der Fehlbetrag von 1,9 Milliarden Euro festgestellt worden sei. Dafür könne sich der düpierte Anleger vermutlich wenig kaufen, denn viele Börsianer würden schon demnächst den Kurs im einstelligen Bereich erwarten. Am Mittwoch pendle der Kurs um die 20-Euro-Marke.Die japanische Softbank Group habe im Frühjahr des vergangenen Jahres im Rahmen einer strategischen Partnerschaft Wirecard-Wandelanleihen in Höhe von 900 Mio. Euro gekauft, um den Wachstumskurs der Aschheimer zu unterstützen. Für Ex-Vorstand Markus Braun sicherlich ein Jubeltag, habe er das bis dahin größte Investment eines ausländischen Geldgebers in ein deutsches Fin-Tech vermelden können. Beide Unternehmen hätten die Kooperation angepriesen, Wirecard sollte mithilfe des Softbank-Netzwerks neue Kunden gewinnen und seine Basis verbreitern.Investor Softbank Investment Advisers habe einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge Mitte Oktober 2019 die Überprüfung der ungeklärten Bilanzpositionen verlangt. In einem Schreiben an Markus Braun habe der Großinvestor eindringlich gefordert: "Hallo Markus, der Einfachheit halber haben wir nachfolgend die Vorgehensweise aufgeführt, die Du und der Vorstand dringend prüfen müssen. Wie im Videoanruf besprochen, glauben wir, dass diese Schritte dazu beitragen können, die Vorwürfe gegen das Unternehmen ein für alle Mal aufzulösen".Es sei offensichtlich, momentan würden Rückkäufe der Short-Seller stabilisierend auf den Aktienkurs wirken. Wenn diese Phase vorbei ist, dürfte die Wirecard-Aktie in den einstelligen Bereich abrutschen, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: