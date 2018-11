Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (10.08.2018/ac/a/t)



Münster (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe das Papier des Zahlungsdienstleisters nur eine Richtung gekannt: Nach oben. Was auch durchaus gerechtfertigt gewesen sei. Denn das Aschheimer TecDAX-Unternehmen liefere faktisch am laufenden Band positive Meldungen zum Geschäftsverlauf. Und auch von Analysten sei Gutes zu hören.Dennoch sollten Anleger bei Wirecard kritisch bleiben. Denn nicht nur die Gewinnbewertung mit einem diesjährigen geschätzten KGV von aktuell rund 58 sei mittlerweile mehr als ambitioniert. Hinzu komme, dass die Wirecard-Aktie aus technischer Sicht seit Mitte Juli im überkauften Bereich laufe. Daraus könnten sich kurzfristig einige Gewinnmitnahmen ergeben. Allerdings scheine der Wert weiterhin durch seine gleitenden Durchschnitte, insbesondere durch die 50-Tage-Linie bei derzeit 150 Euro, nach unten relativ gut abgesichert zu sein, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:167,60 EUR -0,50% (10.08.2018, 11:15)