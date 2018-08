Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

183,10 EUR +2,40% (20.08.2018, 09:14)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

182,25 EUR +1,50% (20.08.2018, 09:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (20.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Auch zu Beginn der neuen Woche bleibe der TecDAX-Titel auf Rekordfahrt. Eine nach Q2-Zahlen bestätigte Kaufempfehlung seitens HSBC sowie zwischenzeitliche Gerüchte über den Einstieg eines chinesischen Investors hätten dabei für neuen Schwung gesorgt. Diese Gerüchte hätten sich jedoch schnell als aufgewärmte Spekulation des Finanzblogs Betaville aus dem Jahr 2016 entpuppt.Trotzdem könne das Papier des Zahlungsdienstleisters zu Wochenbeginn an seine Rally der vergangenen Monate anknüpfen und bei 183,95 Euro erneut einen neuen Rekordstand erreichen. Der Aktienkurs habe sich damit seit Jahresbeginn beinahe verdoppelt. Starke Quartalszahlen, eine Prognoseanhebung und die Aussicht auf den DAX-Aufstieg hätten den Titel zuletzt angetrieben.Die Kursentwicklung von Wirecard sei beachtlich, allerdings würden die Bäume auch hier nicht in den Himmel wachsen - zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen seien jederzeit möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: