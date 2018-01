ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (23.01.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Neuer Platzhirsch im TecDAX! Wirecard habe inzwischen einen Börsenwert von 13,5 Mrd. Euro. Damit seien Telefónica Deutschland als auch United Internet in Bezug auf die Kapitalisierung auf die Plätze 2 und 3 verwiesen worden. Die Chancen für Wirecard in den DAX 30 aufzusteigen würden immer besser. Per Ende Dezember 2017 würden beim Börsenwert Rang 31 und beim Handelsumsatz ebenfalls Platz 31 belegt. Nur die Daten von Covestro würden mit 28/30 besser aussehen. Deutsche Wohnen belege die Plätze 27/34. Die Sendergruppe Pro7Sat1 dürfte den DAX zeitnah verlassen (40/28). Und selbst bei Beiersdorf (32/32), die bereits per Ende Dezember die Kriterien für einen Verbleib im DAX nicht mehr erfüllen würden, sowie RWE (33/21), könnte es sehr eng werden. Goldman Sachs fahre auf Wirecard voll ab. Die Goldmänner hätten das Kursziel von 98 auf 135 Euro angehoben. Mit Stoppkurs sollte man bei der Wirecard-Aktie investiert bleiben. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:107,75 EUR -2,05% (22.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:109,50 EUR - +0,27% (23.01.2018, 08:48)