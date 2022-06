Während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im Wochenverlauf um 5,8 Prozent auf 33.212 Punkte habe steigen können, habe auch der Technologie-Index Nasdaq einen Zuwachs von 6,8 Prozent auf 12.681 Punkte verzeichnet. Gleiches gelte aber auch für den breiter gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der rund 6 Prozent auf 4.158 Punkte habe zulegen können. Ein ähnliches Bild habe derweil auch der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geboten, der die vergangene Handelswoche mit rund 2 Prozent im Plus bei 14.462 Punkte beendet habe - und damit den höchsten Stand seit fünf Wochen erreicht habe.



Zwar habe sich der DAX zum Wochenstart mit einem leichten Zuwachs von 0,8 Prozent auf 14.575 Punkte weiter robust gezeigt. Doch könne dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zins-, Inflations- und Wirtschaftsperspektiven die Anleger nach wie vor umtreiben würden. So habe nicht nur die Bekanntgabe der Inflation in Deutschland für Mai mit 7,9 Prozent für eine negative Überraschung gesorgt, indem diese höher ausgefallen sei, als von den Analysten mit 7,6 Prozent ursprünglich erwartet. Auch die Inflation im Euroraum habe im Mai mit 8,1 Prozent deutlich über den offiziellen Prognosen von 7,7 Prozent gelegen. Entsprechend angeschlagen sei der DAX auch in den gestrigen Handelstag gestartet und habe einen Teil seiner jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben.



Vollkommen neu sei diese Form der Volatilität am Markt nicht, seien doch die vergangenen Wochen immer wieder von schnellen Gewinnmitnahmen der Marktteilnehmer geprägt gewesen. Doch sie zeige einmal mehr die hohe Nervosität unter den Anlegern, deren Stimmung nach wie vor im Keller sei. Auch wenn der Fear & Greed Index, der Stimmungsindikator des US-Senders CNN, mit einem Wert von derzeit 22 immer noch im "Extrem Angst"-Bereich liege, falle das Sentiment nicht mehr so negativ aus, wie noch vor zwei Wochen, als der Index einen Wert von 12 erreicht habe.



Obwohl das makroökonomische Gesamtbild nach wie vor schwierig bleibe und vorerst auch weiterhin gleich mehrere Faktoren auf die Stimmung an den Märkten drücken dürften, zeichne sich mit Blick auf das leicht verbesserte Sentiment und die jüngste Positionierung der Anleger allmählich ab, dass das Schlimmste langsam hinter uns liegen könnte. So sei in den vergangenen Wochen schon sehr viel Abwärtspotenzial in den Kursen eingepreist gewesen, während es vermehrt Anzeichen dafür gebe, dass der Markt überverkauft sei und wieder erste Kaufsignale sende. Zumindest kurzfristig könnten Anleger in den nächsten zwei bis drei Wochen mit einer weiteren Kurserholung rechnen, während längerfristig eine Beruhigungsphase an den Märkten zu erwarten sei. (01.06.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nach der allgemeinen "Sell all"-Stimmung der vergangenen Wochen ist ein leichter Optimismus an einige Märkte zurückgekehrt, der sich in einem Stimmungswechsel an der Börse bemerkbar machte, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Angesichts erster Anzeichen dafür, dass die Inflation in den USA im April mit 8,3 Prozent vorerst ihren Höhepunkt erreicht habe und gestiegene Konsumausgaben die Inflationssorgen hätten dämpfen können, hätten alle drei großen Indices des Landes die mit sieben Wochen längste Serie von Verlust-Wochen seit Jahrzehnten mit einem Kursgewinn beenden können.