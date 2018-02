Bonn (www.aktiencheck.de) - Letzten Freitag schlossen die wichtigsten europäischen Leitindizes deutlich schwächer, so die Analysten von Postbank Research.



Unternehmen hätten die Investoren anscheinend mit ihren Bilanzzahlen enttäuscht, am Rentenmarkt hätten die Renditen weiter angezogen und global sei die Stimmung an den Börsen insgesamt gedrückt gewesen. Dieser Mix habe auf dem Kursgeschehen gelastet. Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN 965814) und Stoxx 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) hätten 1,5% bzw. 1,4% nachgegeben. An der Wall Street hätten Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) letzten Freitag noch deutlichere Kursverluste verbucht. Dies sei untypisch und ein Grund zur Sorge. Die schon als Belastungsfaktoren für den europäischen Handel genannten Fakten hätten auch auf der Stimmung der Investoren an der Wall Street gelastet. Verstärkt worden seien die Sorgen der Anleger noch durch einen stärker als prognostiziert ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Er werfe nämlich die Frage auf, ob die FED nun in 2018 die Zinsen noch schneller und stärker anheben werde als dies bisher von ihr kommuniziert worden sei. Dies würde den Trend steigender Renditen weiter befeuern und den Investoren die Lust auf Aktien vergällen.



Im asiatischen Handel würden die Notierungen heute Morgen auf breiter Front nachgeben. Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) und Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) hätten am Kabutocho jeweils mehr als zwei Prozent schwächer geschlossen. An den anderen Börsen würden die Abschläge etwas moderater ausfallen. Vorbörslich sei die Stimmung unter den Investoren in den europäischen Börsensälen heute Morgen negativ. Die schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus dem asiatischen Handel würden auf der Stimmung lasten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde schwächer in den heutigen Handelstag starten. In den letzten Tagen habe der Wind an den Börsen rund um den Globus gedreht. Aus Rücken- werde nun Gegenwind und die Kurse würden nachgeben. Jetzt gelte es abzuschätzen, wie nachhaltig dieser Stimmungswandel sein könne. (05.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.