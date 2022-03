Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 29 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. (17.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wienerberger: Erwartungen getoppt - AktienanalyseDank eines starken vierten Quartals toppte Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) die Erwartungen gestützt von positiven Nachfragetrends in allen Divisionen, Preiserhöhungen sowie den Beiträgen der jüngsten Akquisitionen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern habe 2021 ein Plus beim Umsatz von 18 Prozent auf 4,0 Mrd. Euro und beim EBITDA von 19 Prozent auf 670,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Für 2022 stünden jetzt 750 Mio. bis 770 Mio. statt 740 Mio. bis 760 Mio. Euro auf der Agenda.Auch die Wienerberger-Aktie habe im Zuge des Ukraine-Kriegs unter dem Osteuropa-Anteil und der energieintensiven Erzeugung gelitten. Doch das Ukraine/Russland-Exposure sei mit weniger als einem Prozent minimal. Zudem sei fast der gesamte Energiebedarf für 2022 gehedgt. Kein Wunder, dass mehrere Firmenmanager Aktien eingesammelt haben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link