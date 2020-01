Auch in den USA sei der Kalender voll: Es beginne am Dienstag mit den Auftragseingangszahlen für langlebige Wirtschaftsgüter sowie dem Verbrauchervertrauen im Januar. Am Donnerstag werde die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2019 veröffentlicht, außerdem Konsumausgaben und das finale Michigan-Verbrauchervertrauen im Januar. Und während in China am Freitag die offiziellen Januar-Einkaufsmanagerindices veröffentlicht würden, stünden am selben Tag in Japan Daten zum Arbeitsmarkt, zur Inflation und zu Einzelhandelsumsätzen an.



München (www.aktiencheck.de) - "Mit Blick auf die vielen wichtigen Termine und Veröffentlichungen erwarte ich in der kommenden Woche wieder mehr Schwankungen an den Börsen", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Er verweise nicht nur auf eine Reihe von Makrodaten, sondern auch darauf, dass die Quartalszahlensaison auf Touren komme und wichtige Notenbanktreffen anstünden: "Für Freitag, den 31. Januar ist ja der Brexit angekündigt. Neben der Sitzung der FED am Mittwoch, könnte daher einen Tag später auch die Sitzung der Bank of England richtungsweisend werden."In Deutschland stünden zum Beginn der Woche das ifo-Geschäftsklima und in ihrem Verlauf Einzelhandelsumsätze, das GfK-Konsumklima sowie die Berichte vom Arbeitsmarkt und der Inflationsseite für Januar auf der Agenda. In der Eurozone würden auf Geldmengenzahlen am Mittwoch das Wirtschaftsvertrauen für Januar, der Dezember-Arbeitsmarktbericht, die Inflationszahlen für Januar sowie das Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2019 folgen.