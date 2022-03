Ranghohe Vertreter der US-Notenbank FED hätten sich zum Wochenausklang für eine rasche Straffung der amerikanischen Geldpolitik ausgesprochen. Der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard, wolle den US-Leitzins in diesem Jahr auf mehr als drei Prozent anheben. FED-Direktor Christopher Waller habe indes vorgeschlagen, zumindest über stärkere Zinsanhebungsschritte nachzudenken. Die FED habe ihren Leitzins letzten Mittwoch erstmals seit Ende 2018 angehoben, um der hohen Inflation von zuletzt fast 8% Einhalt zu gebieten.



Nicht ganz unwesentlich in Bezug auf Russlands Krieg in der Ukraine sei wohl auch das zum Wochenschluss geführte Telefonat von US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. China sei schließlich der wichtigste Verbündete Russlands, lasse aber bei dem Angriff auf die Ukraine eine gewisse Distanz erkennen. Xi Jinping habe an Biden appelliert, sich gemeinsam mit der Volksrepublik für Frieden in der Welt einzusetzen. Er habe die Formulierung "Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen" benutzt. Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtigste Volkswirtschaften der Welt sollten beide Staaten auch "internationale Verantwortung übernehmen und Anstrengungen für Frieden und Ruhe in der Welt unternehmen". Das lasse die Finanzmärkte natürlich auf eine friedlichere Zukunft hoffen. Nichtsdestotrotz sehe sich Washington veranlasst, China erneut davor zu warnen, Russland im Krieg gegen die Ukraine mit militärischer Ausrüstung zu unterstützen. Indirekt werde in solch einem Fall mit möglichen Sanktionen gedroht.



Was habe sich nun übers Wochenende getan? Die Ölpreise seien wieder mehr oder weniger kräftig angestiegen und würden sich aktuell schon über USD 111 für ein Fass der Sorte Brent befinden. Der Run auf Gold lasse hingegen weiter nach. Momentan liege der Preis für die Feinunze des gelben Metalls bei rund USD 1.925. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos zeige sich dagegen abermals kaum verändert und bewege sich aktuell auf Niveaus knapp oberhalb von USD 40.800.



In Asien scheine die Euphorie aus der zweiten Hälfte der Vorwoche vorläufig schon wieder passé zu sein. Heute Früh würden insbesondere die chinesischen Aktienindices, aber auch jene in Korea und Indien im Minus notieren. Einzig der japanische TOPIX liege etwa ein halbes Prozent im Plus.



Was den Datenkalender betreffe, so sollte es heute vonseiten der Wirtschaftsdaten weitgehend ruhig bleiben. In Bezug auf die Unternehmen würden die Quartalsergebnisse von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) hervorstechen, die heute Abend auf der Agenda stünden. Bei einem derart international agierenden Sportartikelkonzern würden wohl auch weiterführende Aussagen zum Geschäft in und mit Russland von Interesse sein. (21.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Woche brachte wieder etwas Zuversicht zurück an die Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Aufschwung sei beachtenswert gewesen und praktisch quer über alle Märkte und Sektoren getragen worden. Am Freitag habe sich der Aufwind zwar insbesondere in Europa ein wenig abgeschwächt; in Summe würden wir aber auf eine beachtenswerte Woche zurückblicken.Nach möglicherweise etwas überzogenen Abverkäufen an den Börsen in den Wochen zuvor würden sich nach Beginn erster Verhandlungsrunden zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine erste Hoffnungsschimmer ausmachen lassen. Die Bandbreite der möglichen Ergebnisse in der Ukraine sei allerdings enorm und reiche von einem kurzfristigen Friedensabkommen bis hin zu einem mehrjährigen Konflikt.