Erste AI-Erfolge in anderen Branchen

Handelsalgorithmen

Ein mögliches Anwendungsgebiet für künstliche Intelligenz im Finanzsektor sind Algorithmen, die Wertpapiere automatisch kaufen und verkaufen. Solche Programme gibt es zwar schon seit längerem, allerdings müssen bisher alle Regeln von einem Programmierer erstellt werden. Das ist nicht nur aufwendig. Es dauert so auch deutlich länger, das Programm an neue Entwicklungen anzupassen. Durch die Verwendung von AI ist es möglich, unvorstellbar große Datenmengen auszuwerten und so Vorhersagen über Kursentwicklungen zu treffen. Solche intelligente Algorithmen sind bereits im Einsatz. Ihr volles Potential dürfte sich aber erst im Laufe der nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte zeigen. In gewisser Hinsicht handelt es sich bei dieser Entwicklung allerdings um ein Wettrüsten zwischen den verschiedenen Investmentfirmen. Es ist daher gut möglich, dass vor allem die Softwareentwickler finanziell von diesem Trend profitieren werden.



Automatische Datensammlung

Die Menge an Daten, die Handelsalgorithmen verarbeiten können, ist gigantisch. Allein die Beschaffung dieser Daten ist daher ein Unterfangen für sich. Würden alle relevanten Informationen manuell zusammengetragen, würde sich der Aufwand kaum rentieren. Auch hier kommt eine eigene künstliche Intelligenz ins Spiel, die das Internet und private Datenbanken nach relevanten Informationen durchforstet. Sie muss in der Lage sein, wichtige Informationen herauszufiltern und für andere Software-Anwendungen verständlich zu machen. Dazu muss sie sowohl die Erkennung von Texten als auch die Auswertung von Zahlenmaterial beherrschen.



Entlastung der Verwaltung

Für Kleinanleger ist dieser Aspekt eher uninteressant. Große Investmentbanken suchen hingegen mit Hochdruck nach Wegen, Teile ihrer Verwaltung einer künstlichen Intelligenz anzuvertrauen. Denn ihnen entstehen hohe Kosten für die Erstellung ihrer Buchhaltung, die Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten und viele andere rechtliche Auflagen. Können sie in diesem Bereich Einsparungen vornehmen, würde sich das erheblich auf ihre Gewinnspanne auswirken. Und tatsächlich liegt genau hier eine der Stärken der künstlichen Intelligenz. Zahlreiche monotone Tätigkeiten, von der Dateneingabe zur Steuerberechnung, könnten bereits in den nächsten Jahren von intelligenter Software übernommen werden. Die verbliebenen Mitarbeiter im Rechnungswesen können sich dann anderen Aufgaben widmen. Auch kostspielige Rechenfehler könnten durch eine gut programmierte Software verhindert werden. Während sich der eine oder andere Buchhalter wohl Sorgen um seinen Job machen muss, dürften sich die gesunkenen Kosten positiv auf die Investmentbranche auswirken. (15.04.2020/ac/a/m)









