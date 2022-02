Während des Rohstoff-Superzyklus von 2001 bis 2008 seien die Energiepreise um etwa 11 Prozent pro Jahr gestiegen. Diese Preisentwicklung habe danach nicht angehalten. Gehe man von einem Preiswachstum aus, das zwischen dem Boom der 2000er und der Flaute der 2010er Jahre liege, könnten die Energiepreise zukünftig um 4 bis 5 Prozent jährlich ansteigen. Das würde etwa 25 Basispunkte pro Jahr zur globalen Inflation beitragen.



Die Kosten für erneuerbare Energien dürften in Zukunft weiter sinken. Wenn die Experten von einer linearen Entwicklung über die nächsten 20 Jahre ausgehen würden, würde der Rückgang der laufenden Energiekosten etwa 25 Basispunkte pro Jahr betragen. Würden die Preise für erneuerbare Energien um weitere 50 Prozent sinken, lägen die Auswirkungen sogar eher bei 38 Basispunkten pro Jahr.



Die Energiepreise dürften in der Übergangszeit bis 2050 aufgrund der erforderlichen Anfangsinvestitionen und der potenziell höheren Preise für fossile Brennstoffe etwas steigen. Danach würden die Preise mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien sinken. Die Länder, die am stärksten von der Preisentwicklung für Energie betroffen seien, seien Spanien, Thailand, Japan und Indien, da sie von Energieimporten abhängig seien und relativ wenig erneuerbare Energiequellen nutzen würden. Kanada und Brasilien hätten im Vergleich das geringste Inflationsrisiko. Die EU und die USA lägen im Mittelfeld. China sei schwerer einzuschätzen, da die Zusammensetzung des dortigen Verbraucherpreisindex-Warenkorbs nicht sehr transparent sei.



Unsicher bleibe, wie die unterschiedlichen Regierungen weltweit reagieren würden. CO2-Steuern könnten die Energiepreise erhöhen. Subventionen wiederum könnten die inflationäre Preisentwicklung während der Übergangszeit verringern. (18.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Wie werden sich die Energiepreise in den nächsten Jahrzehnten entwickeln? Und welche Auswirkungen wird dies auf die allgemeine Preisentwicklung haben? Zu diesem Thema hat Insight Investment, eine Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management, ein Research-Dokument herausgebracht.Das Erreichen der Netto-Null bei CO2-Emissionen erfordere erhebliche Einschnitte in verschiedenen Branchen, insbesondere im Energiesektor. Die Zusagen und Verpflichtungen von Staaten weltweit würden inzwischen 90 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 85 Prozent der Weltbevölkerung umfassen.