Vorteile von Immobilien als Investment

Immobilien als Investment bieten zudem viele Steuervorteile. Hier müssen Investoren allerdings etwas beachten: Bei einem vorzeitigen Verkauf des Objekts kann sich ein steuerlicher Nachteil ergeben. Der Kauf- und Verkaufszeitpunkt sollte daher gut gewählt werden.



Immobilien verlieren übrigens nicht an Wert, sondern steigern ihn kontinuierlich. Dies ist ein weiterer Vorteil, aus dem Investoren über einen Immobilienkauf nachdenken sollten. Allerdings ist eine solide Wertsteigerung nur dann gegeben, wenn man sich auch um das Objekt kümmert. Der Verwaltungs- und Wartungsaufwand kann daher etwas höher ausfallen als beispielsweise bei Aktien, doch dafür sind auch die Rendite meist höher.



Ein weiterer Vorzug von Immobilien als Investment ist die Möglichkeit auf Eigennutzung. Wer eine Immobilie kauft, um sie als Investment zu nutzen, muss sie nicht zwangsläufig an einen Fremden vermieten. Man kann auch einfach selbst darin wohnen. Dies wird mancherorts auch empfohlen, denn so kann sichergestellt werden, dass sorgsam mit der Immobilie umgegangen wird. Bei Mietern ist diese Tatsache leider nicht immer gegeben. Zudem wird man auf eventuelle Mängel schneller aufmerksam und kann daher rasch reagieren.



Wie investiert man in Immobilien?

Einzig nachteilig an Immobilien als Investment ist, dass das Angebot sehr gering ist. Wie kann man in das Geschäft also einsteigen, wenn man noch kein Immobilienbesitzer ist? Anbieter wie Mezzanine Immobilien verfügen über ein großes Portfolio, aus dem man schöpfen kann. Hier ist für jeden Investor etwas dabei. Von einer großen Villa über ein Mehrfamilienhaus bis zu einer Eigentumswohnung eignet sich vieles als Investment. (19.01.2022/ac/a/m)









