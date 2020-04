Zahlen alleine würden für einen Vergleich nicht ausreichen. Arbeitslosigkeit sei nicht gleich Arbeitslosigkeit, wenn in dem einen Fall das soziale Netz komplett fehle und in dem anderen Fall auf staatliche Unterstützung gesetzt werden könne. Die Sozialsysteme würden nicht nur dabei helfen, den Betroffenen die Existenz zu sichern. Sie seien darüber hinaus ein entscheidender wirtschaftlicher Stabilisator, der wirtschaftliche Abwärtsspiralen verhindere, die in den 1930er Jahren nicht habe aufgehalten werden können. In Deutschland gebe es darüber hinaus noch das Instrument der Kurzarbeit, das mittlerweile 725.000! Unternehmen - zur Erinnerung, während der letzten schweren Wirtschaftskrise von 2009 habe in der Spitze nur ein Bruchteil von etwa 61.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet - beantragt hätten. Das helfe, die Produktionskapazitäten rasch wieder hochzufahren, wenn sich die Lage wieder anfange zu normalisieren. Andere Länder wie Frankreich, Italien und Spanien hätten ähnliche (nicht ganz so großzügig ausgestattete) Regelungen.



Während man sich in den 1930er Jahren wenig um die Liquiditätssorgen von Unternehmen gekümmert habe, hätten jetzt die meisten Länder massive Liquiditäts- und Notfallkreditprogramme aufgelegt, womit die Unternehmen den Wegfall positiver Cashflows überbrücken könnten. Öffentliche Kreditinstitute wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, aber auch der private Bankensektor, der mit eigenen Mitteln helfe und dazu beitrage, dass die Verteilung der mit öffentlichen Bürgschaften unterlegten Kredite funktioniere sowie - besonders wichtig für das weitere Funktionieren der Kapitalmärkte - die Zentralbanken würden zur Stabilisierung der Lage beitragen. Hier habe man gelernt aus den Erfahrungen der in den 1930er Jahren in Gang gesetzten Deflationsspirale.



Grund zur Hoffnung auf eine baldige Erholung gebe vor allem die Tatsache, dass es in vielen Ländern offensichtlich gelinge, die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu bremsen. In China werde schon seit vielen Wochen von nur wenigen neuen täglichen Fällen berichtet, in Italien habe sich die Kurve der Infektionen merklich abgeflacht und die Lage in den Krankenhäusern habe sich offensichtlich stabilisiert und auch aus Spanien sei Ähnliches zu vernehmen. Für Deutschland lasse sich ebenfalls ein Abwärtstrend feststellen. In den USA habe sich die Kurve verflacht, aber man hinke in der Entwicklung den europäischen Ländern vermutlich noch rund zwei Wochen hinterher. Insgesamt aber sei Licht am Ende des Tunnels zu sehen, auch wenn dieser noch relativ lang sei. Immerhin würden zahlreiche Regierungen jetzt damit beginnen, das öffentliche Leben schrittweise wieder zu normalisieren. Freuen Sie sich, sie können sich die Haare bald wieder von Profis schneiden lassen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Wichtiger noch: In Italien und Spanien dürften Unternehmen nicht-essenzieller Güter ihre Produktion wiederaufnehmen.



Sei jetzt also die Bahn frei für einen ungehinderten Aufschwung? Nein, die Sache mit dem Aufschwung werde zweifellos kompliziert. Die Bank für Internationale Zusammenarbeit verweise auf die Spillover- und Spillback-Effekte. China beispielsweise habe zunächst für Spillover-Effekte gesorgt, weil Wertschöpfungsketten in asiatischen Ländern, aber auch Deutschland unterbrochen worden seien. Das habe dort, ohne dass es der Ausbreitung von Corona bedurft habe, bereits für eine Wachstumsverlangsamung gesorgt. Langsamer wachsende Volkswirtschaften seien aber für Chinas exportierende Unternehmen auch ein Problem (Spillback). Diese Auswirkungen würden sich noch mit den direkten Folgen der weltweiten Coronaausbreitung und der Shutdown-Maßnahmen überlagern. Man müsse sich auf einen holprigen Start einrichten. In den kommenden Jahren würden zudem sowohl Staaten als auch Unternehmen eine höhere Verschuldung haben, die das baldige Erreichen des alten Wachstumspfads erschweren würden.



Zuversicht kann man dennoch unter anderem aus zwei Faktoren schöpfen: Erstens, unser marktwirtschaftliches System ist extrem flexibel, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Das Beispiel einer Tanzschule, die aus der Not eine Tugend mache und auf der Basis einer ausgeklügelten Software und unterschiedlichen Kameraeinstellungen Fernunterricht anbiete und plötzlich einen viel größeren Kundenkreis erreichen könne, sei eines von vielen Beispielen, von denen man vielleicht auch ein paar kenne. Zweitens hätten die meisten Regierungen verstanden, dass es gerade bei dieser Krise, wo Länder und Sektoren nicht synchron wieder "eingeschaltet" werden könnten und massive Nachfragelücken entstünden, temporäre durchschlagende staatliche Impulse geben sollte, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Dieser Weg wird steinig und schwer, aber wir sind auf dem richtigen Weg, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (Ausgabe vom 16.04.2020) (17.04.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Prognosen vom Internationalen Währungsfonds und anderen Institutionen legen einen Vergleich mit der Großen Depression nahe, das ist vermutlich übertrieben, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Wie schwer werde diese Rezession sein, wie tief und wie lang? Man wisse es nicht, aber immerhin gebe es mittlerweile eine ganze Heerschar von Analysten von öffentlichen und privaten Institutionen, die sich mit dieser Frage auseinander gesetzt hätten und es bilde sich eine Art Konsens heraus: Die Rezession werde deutlich schwerer als der Einbruch von 2009, der Tiefpunkt sollte in diesem Jahr überwiegend im laufenden Quartal erreicht werden, aber die Risiken seien weiterhin abwärts gerichtet.In konkreten Zahlen gehe der Internationale Währungsfonds von einem Rückgang der globalen Wirtschaftsleistung um 3% in diesem Jahr aus und erwarte für das kommende Jahr eine Erholung um 5,8%. Gleichzeitig kalkuliere der Fonds drei Abwärtsszenarien, die wahlweise davon ausgehen würden, dass es länger dauere, das Coronavirus zu kontrollieren, dass es im kommenden Jahr zu einem erneuten Ausbruch komme oder dass die Ausbreitung nicht nur länger dauere, sondern 2021 wieder aufflamme. Im schlimmsten Fall ziehe sich die Rezession über zwei Jahre hin. Bei einem derartigen Szenario dränge sich dann doch der Vergleich mit der großen Depression auf. Vier Jahre, von 1929 bis 1932, sei damals die deutsche Wirtschaftsleistung um insgesamt 16% geschrumpft, für die USA werde sogar ein Rückgang um 28% dokumentiert. Massenarbeitslosigkeit und Verarmung seien die Folge gewesen. Werde es so schlimm kommen?