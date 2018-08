Als ob das noch nicht genug wäre, sei die Regierung mit den USA aneinander geraten, weil die Türkei den US-Pastor Andrew Brunson zurückhalte. Laut Ankara solle er am misslungenen Militärputsch in der Türkei im Jahr 2016 beteiligt gewesen sein. Die USA würden eine sofortige Freilassung fordern, was die Türkei ablehne. Die Folge: Der politische Konflikt sei auf höchstem Niveau eskaliert. Donald Trump drohe mit Sanktionen und Strafzöllen auf türkische Waren, wenn sich die Türken nicht fügen würden - und das sei das Gegenteil von dem, was das Land momentan gebrauchen könne.



Derzeit würden die Finanzmärkte auf den nächsten Schachzug von Erdoğan warten. Doch welche Möglichkeiten hätten die Türken überhaupt, um möglichst unbeschadet aus der Krise zu kommen?



Zu den möglichen Maßnahmen würden Kapitalrestriktionen zählen, die die Geldströme in und aus dem Land kontrollieren würden. Ebenfalls Zinserhöhungen durch die Zentralbank könnten dazu führen, Anlagen in die Türkische Lira für Investoren interessanter zu machen. Unlängst habe Katar ein Hilfspaket angekündigt, mit dem der ölreiche Golfstaat 15 Milliarden US-Dollar investieren und so die türkische Wirtschaft unterstützen wolle. Das könnte ein erster Schritt sein.



Die Türkei könne zudem den Internationalen Währungsfonds um finanzielle Hilfe bitten. Doch Erdoğan sei ein Alphatier, das ungern Zeichen von Schwäche zeige. Es wäre ein harter Schlag für seinen Stolz, wenn er sich den Anforderungen einer restriktiven Wirtschaftspolitik beugen müsste, die mit den Finanzspritzen des Internationalen Währungsfonds üblicherweise einhergehen würden.



Gegenwärtig seien die Anleger besorgt, welche negativen Auswirkungen die türkische Krise auf andere Märkte nach sich ziehen könne. In den vergangenen Wochen konnten wir beobachten, dass mehrere Schwellenländerwährungen unter Druck gerieten, vor allem in Staaten mit einem Zahlungsbilanzdefizit wie Indien und Südafrika, so die Experten von Danske Invest. Darüber hinaus seien die Aktienkurse und die Zinsen in den USA, Deutschland und Dänemark gefallen, da die Anleger einen sicheren Hafen am Anleihenmarkt gesucht hätten.



Sowohl der US-Dollar als auch der Japanische Yen und der Schweizer Franken hätten aufgewertet. Im Gegensatz dazu habe der Euro an Wert verloren, da die Krise in der Türkei für die europäische Wirtschaft ein größeres Risiko darstelle als für die japanische oder US-amerikanische Konjunktur. Insbesondere einige südeuropäische Banken würden sich anfällig zeigen, da sie Kredite an die Türkei vergeben hätten.



Insgesamt sind wir davon überzeugt, dass sich die Situation in der Türkei isoliert betrachtet kaum zu einer größeren und tieferen Krise ausbreiten wird - weder für Europa noch für die Schwellenländer, so die Experten von Danske Invest. Denn die Abhängigkeit der europäischen Wirtschaft von der Türkei sei zu begrenzt. Und was die übrigen Schwellenländer anbelange, seien die fundamentalen Wirtschaftsbedingungen dort im Allgemeinen besser als in der Türkei.



Jedoch falle die Krise in der Türkei in eine Phase, in der die Anleger ohnehin nervös seien, unter anderem aufgrund des Handelskriegs von Donald Trump. Das erhöhe das Risiko, dass selbst ein unbedeutenderes Ereignis irgendwann einen größeren Einbruch an den Finanzmärkten auslösen könne.



Trotz der aktuellen Unsicherheit sei die Weltwirtschaft jedoch weiterhin auf Wachstumskurs. Daher behalten wir unsere moderate Übergewichtung in Aktien bei, darunter eine Übergewichtung in Titeln aus Schwellenländern, so die Experten von Danske Invest. Anleihen hätten die Experten dementsprechend untergewichtet. (22.08.2018/ac/a/m)







Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Die türkische Wirtschaft und die Währung des Landes sind in Schieflage geraten. Jetzt rollen Schockwellen durch die globalen Kapitalmärkte. Tine Choi, Chefstrategin bei Danske Invest, erläutert, was das für Anleger bedeutet."Die Amerikaner haben den Dollar, doch wir haben unseren Gott" - diesen Ausspruch habe der türkische Präsidenten Recep Erdoğan getätigt, als er unlängst versucht habe, im Volk seines Landes Optimismus zu verbreiten. Doch selbst den höheren Mächten stehe eine schwierige Aufgabe bevor, da die Türkei in eine ernste Schieflage geraten sei, die die Türkische Lira in den freien Fall geschickt und negative Stimmung an den globalen Kapitalmärkten verbreitet habe.Erdoğan habe außerdem seine Landsleute dazu aufgefordert, Gold zu verkaufen und alle privat gehorteten US-Dollarnoten in Türkische Lira zu wechseln, um so die lokale Währung zu stützen. Eher ein Ausdruck der Ohnmacht, denn ein aussichtsreiches Konzept zur Krisenbewältigung.Die Türkische Lira habe im vergangenen Jahr gegenüber dem US-Dollar etwa die Hälfte ihres Wertes verloren. In diesen Tagen verzeichne sie enorme Schwankungen - nicht nur auf Tagesbasis, sondern stündlich. Dabei habe das Land in den vergangenen Jahren zu den dynamischsten Volkswirtschaften der Welt gezählt, noch 2017 habe das Wachstum bei 7,4 Prozent gelegen. Wie habe es also soweit kommen können?Das beeindruckende Wachstum der Vergangenheit sei von einer unhaltbaren Wirtschaftspolitik begleitet worden, die die Anleger nervös gemacht habe. Die Konjunktur sei einfach überhitzt, angetrieben von einer expansiven Finanzpolitik und der Aufnahme von viel zu hohen Krediten im Ausland.Der fallende Wechselkurs habe eine galoppierende Inflation zur Folge, da die schwächere Lira den Import von Waren aus dem Ausland verteuere. Im Juli habe die Inflation 16 Prozent betragen, was weit über dem Inflationsziel der Türkischen Zentralbank von 5 Prozent liege. Normalerweise würden Zentralbanken Zinserhöhungen als Werkzeug zur Eindämmung von Inflation nutzen, doch das kollidiere mit einer der anderen Ursachen für die Krise in der Türkei.Präsident Erdoğan habe immer mehr Macht erhalten und umgebe sich nicht unbedingt mit den besten Wirtschaftsberatern. Anstelle von Mehmet Simsek, der von den Finanzmärkten respektiert worden sei, habe er jüngst seinen Schwiegersohn zum Finanzminister berufen. Auch die Zentralbank dürfe nicht unabhängig arbeiten und eine Geldpolitik verfolgen, mit der die Anleger beruhigt würden. Denn Erdoğan habe erklärt, dass er niedrige Zinsen bevorzuge, um das Wachstum weiter anzukurbeln.