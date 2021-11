Was bringt eine LEI-Suche ans Licht?

Nach Angaben des GLEIF soll eine LEI-Code-Suche drei entscheidende Fragen beantworten:



Wer ist wer

Wer ist im Besitz von wem

Wer besitzt was

Die bei der Suche nach der Nummer der juristischen Person verfügbaren Informationen werden in der Regel als "Level 1"-Daten bezeichnet. Als solche beantworten sie die Frage "Wer ist wer".



Wer muss eine LEI-Suche durchführen?

Zwar kann jede natürliche oder juristische Person eine LEI-Nummern-Suche durchführen, doch gibt es bestimmte Parteien, die dieses Instrument weitaus häufiger nutzen als andere. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen sind und einen LEI-Code haben, möchten Sie vielleicht die Gültigkeit durch eine Suche überprüfen und die Informationen gegebenenfalls aktualisieren.



Oder Ihr Unternehmen könnte an einer Finanztransaktion mit einem anderen Unternehmen beteiligt sein. In diesem Fall sollten Sie prüfen, ob die Ihnen vorliegenden Informationen korrekt und gültig sind. Sie können auch eine LEI-Nummern-Suche bei www.leinummer.de durchführen, um sicherzustellen, dass es hier keine Probleme mit Betrug gibt.



Sie könnten aber auch einfach ein wichtiges Mitglied der Finanzindustrie sein. In diesem Fall sollten Sie sich vergewissern, dass die von einer juristischen Person zur Verfügung gestellten Informationen sowohl korrekt als auch gültig sind.



Wie benutzt man eine LEI-Code-Suche?

Wie bereits erwähnt, ist es für jeden möglich, auf ein LEI-Suchwerkzeug zuzugreifen. Mit den richtigen Informationen werden Sie in der Lage sein, jede bestehende LEI zu finden.



Es ist möglich, eine LEI-Nummern-Suche entweder über den Namen des Unternehmens oder die LEI-Nummer durchzuführen. Nach der Verwendung des Suchwerkzeugs werden automatisch alle LEI-Informationen angezeigt, die über die Datenbank zugänglich sind. Es ist auch möglich, die Ergebnisse einer Suche nach der Kennung einer juristischen Person nach Ländern zu filtern. Dies sollte sicherstellen, dass es weniger Ergebnisse gibt, die untersucht werden müssen. Denken Sie daran, dass jeder die Möglichkeit hat, die verfügbaren Daten zu überprüfen. Dies sollte Ihnen die Gewissheit geben, dass die Daten, auf die Sie zugreifen, vertrauenswürdig und vollständig gültig sind. Eine solche Abfrage kann über dasselbe Suchsystem durchgeführt werden. (18.11.2021/ac/a/m)









