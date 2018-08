London (www.aktiencheck.de) - Die US-Börse befindet sich aktuell im längsten Bullenmarkt der Geschichte. John Stopford, Head of Multi-Asset Income bei Investec AM kommentiert:Das sei beruhigend, denn in früheren Zyklen hätten Aktien im Durchschnitt etwa sechs Monate vor dem Rückgang ihren Höhepunkt erreicht. Da sich die Zentralbank vom 'Quantitative Easing' abwende und die Federal Reserve die Zinsen erhöhe, scheine Geldpolitik ein wahrscheinlicherer Katalysator zu sein, um die Hausse früher zu beenden. Allerdings seien die bisherigen politischen Veränderungen recht schleichend, sodass es wahrscheinlich noch zu früh sei, zu erwarten, dass diese Veränderungen den Aktienmarkt untergraben würden.Die Handelskriege würden sich noch in einem frühen Stadium befinden, müssten aber beobachtet werden. Es bestehe die Wahrscheinlichkeit, dass die lange Hausse noch weitere 6-18 Monate oder sogar länger andauern könne. Der Ansatz der Experten bestehe darin, schrittweise ihre Allokation zu Aktien- und aktiengebundenen Märkten zu verkleinern, aber eine zusätzliche Beteiligung durch Call-Optionen beizubehalten, die derzeit eine kostengünstige Möglichkeit darstelle, um von steigenden Märkten zu profitieren. (24.08.2018/ac/a/m)