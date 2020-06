- Stopp im Güter- und Handelsverkehr



Manche Häfen würden nicht wie gewohnt arbeiten, sodass sich Lieferungen verzögern oder ausfallen würden. Güterzüge oder Laster könnten zum Teil Grenzen nicht überqueren. Manche Länder hätten alle Flüge abgesagt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.



- Exporteinschränkungen - Zitronen und Getreide würden knapper



Selbst wenn der Transport gestattet sei, könnten Exporteinschränkungen eine Lieferung unmöglich machen. So habe beispielsweise die Türkei, die weltweit ein Drittel aller Zitronen liefere, den Export des Produkts begrenzt. Russland, die Ukraine und Rumänien würden zu den Ländern gehören, die Getreideexporte gestoppt hätten. Noch seien solche Einschränkungen die Ausnahme. Sie hätten aber dennoch spürbare Auswirkungen. Die verringerten Getreideexporte würden Viehzüchter beeinträchtigen, von denen manche bereits Probleme hätten, genügend Futter für ihre Herden zu beziehen.



- Veränderung im Lebensmittelkonsum - Restaurants würden vom heimischen Herd abgelöst



Der Lebensmittelkonsum habe sich in der Bevölkerung drastisch verändert, weil die Menschen statt in der Kantine oder im Restaurant zu Hause essen würden. Das bedeute, dass Lebensmittel plötzlich nicht mehr von gewerblichen Abnehmern nachgefragt würden, sondern von Einzelhandelskunden. Doch die Lieferketten für den Einzelhandel und den gewerblichen Bedarf würden sich in Mengen, Größen, Lieferformaten und Verpackungen erheblich unterscheiden - und die Bestellmechanismen ebenfalls. Das bedeute, dass die höhere Nachfrage im Einzelhandel nicht gegen das überschüssige Angebot im gewerblichen Segment aufgerechnet werden könne, was zu entgangenen Einnahmen und Lebensmittelverschwendung führe.



Scheitere die Bewältigung all dieser Herausforderungen, so würden das die ärmsten Länder der Welt am stärksten zu spüren bekommen. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen habe deutlich gemacht, dass die Anzahl der Hungernden infolge der COVID-19-Krise von 135 Millionen auf mehr als 250 Millionen ansteigen könnte. Am stärksten davon betroffen wären die am geringsten entwickelten Nationen - was die Folgen dieser Pandemie für die Menschen über die unmittelbar vom Virus Betroffenen hinaus ausweite und eine ernsthafte Bedrohung für das Erreichen des Sustainable Development Goal 2 der Vereinten Nationen darstelle: "Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern." In manchen Agrarregionen würden Dürre und Heuschreckenplagen die Lage zusätzlich komplizieren.



Eine der Prioritäten von BMO Global Asset Management (BMO GAM) für ihr Engagement in diesem Jahr seien "Nachhaltige Nahrungsmittelsysteme". Im Mittelpunkt des Dialogs stünden Einzelhändler, Händler und Nahrungsmittelproduzenten. Die Pandemie habe diesem Schwerpunkt zusätzliche Relevanz gegeben. Sie sprenge zwar den Rahmen aller üblichen Eventualitätsplanungen, verleihe aber den Argumenten für Stresstests in Lieferketten und effektive Geschäftskontinuitätspläne, aber auch für solide Beziehungen zu Zulieferern mehr Nachdruck. BMO GAM begrüße auch, wie manche Unternehmen derzeit auf die finanziellen Belastungen ihrer Zulieferer eingehen würden, etwa, indem sie Rechnungen noch vor oder zumindest bei Fälligkeit prompt bezahlen würden.







London (www.aktiencheck.de) - Die COVID-19-Pandemie hat gewaltige Auswirkungen auf die globalen Lebensmittelketten, so die Experten von BMO Global Asset Management.Einschränkungen des Grenz- und sonstigen Verkehrs würden die Produktströme beeinträchtigen. In den Fabriken, in denen Lebensmittel erzeugt oder verarbeitet würden, bestünden wenig Möglichkeiten, physisch Abstand zu halten; und durch strengere Einreise- und Einwanderungsbestimmungen seien weniger geübte Erntehelfer verfügbar.Wie viele andere Lieferketten seien auch die der Nahrungsmittelsysteme komplex und global. Sie würden derzeit eine Reihe von Störfaktoren erleben, die sich teilweise stark bedingen würden.- Schwierigkeiten im Erntebetrieb - Helfer würden ausbleiben- Häufige Produktionsstörungen durch Infektionen und fehlende ZutatenDa in Produktionsstätten die Abstandsregeln teilweise nur schwer hätten umgesetzt werden können, und es weltweit in Belegschaften Infektionsausbrüche gegeben habe, sei die Produktion von Lebensmitteln an verschiedenen Standorten zeitweise vollständig zum Erliegen gekommen. Ein Beispiel dafür seien unter anderem Fleischverarbeitungs- und Verpackungsbetriebe, wie die der US-Produzenten Smithfield und Tyson. Bei anderen könnte die Produktion immer wieder ins Stocken geraten, weil Zutaten fehlen würden - so sei etwa ein britischer Nahrungsmittelproduzent, mit dem die Experten über seine COVID-19-Maßnahmen gesprochen hätten, auf Gewürze aus Indien angewiesen, doch das Land habe inzwischen den gesamten Flugverkehr eingestellt.