In diesem Zusammenhang sei eine Reihe breit angelegter und tiefgreifender Veränderungen eingeführt worden, die Chinas Privatsektor umgestalten könnten - angefangen bei der Technologiebranche, aber auch bei anderen Sektoren wie Bildung, Immobilien, Gesundheitswesen und jetzt auch Glücksspiel (in Macau). Die Umsetzung dieser Veränderungen sei mit Risiken und Verlusten verbunden. China sei jedoch aufgrund seiner Top-Down-Entscheidungsfindung in einer einzigartigen Position, um politische Änderungen schnell vorzunehmen und zu korrigieren.



Diese politischen Änderungen seien strategischer Natur und würden wahrscheinlich zu strukturellen Wachstumshemmnissen führen. Sie würden jedoch nicht dazu dienen, den Immobiliensektor zu vernichten, der immer noch ein großer und wichtiger Teil der Wirtschaft sei. Er mache fast 30% des BIP aus, leiste einen wesentlichen Beitrag zu den Einnahmen der Provinzen (in Form von Grundstücksverkäufen) und beschäftige Millionen von Menschen.



Vor diesem Hintergrund müsse man unterscheiden, was ein Evergrande-spezifisches Problem sei und was nicht. Es gebe Zehntausende von Bauträgern in China und viele von ihnen würden die Flaute in der Baubranche nicht überleben - weil sie nicht groß genug seien, nicht rentabel genug seien, weil ihre Gewinnspannen sinken würden und weil sie nur begrenzten Zugang zu Kapital hätten. Diejenigen, die überleben würden, würden wahrscheinlich mit sinkenden Umsätzen, schrumpfenden Margen und Konsolidierung konfrontiert werden. Zudem könnte der Sektor stärker von der Regierung kontrolliert werden.



Politische Änderungen, die eine Dämpfung des Immobiliensektor bewirken sollten, könnten zu einer geringeren Verbrauchernachfrage führen, da Immobilien 70% des Vermögens der chinesischen Haushalte ausmachen würden. In Verbindung mit den fortlaufenden Corona-Lockdowns dürfte das die ohnehin schon schleppende Verbrauchernachfrage weiter unter Druck setzen. Darüber hinaus werde Chinas Null-Toleranz-Politik bei Corona wahrscheinlich auch künftig zu weiteren Lockdowns führen. Auf makroökonomischer Ebene könnte eine geringere Verbrauchernachfrage zu einem niedrigeren Umsatz für multinationale Unternehmen führen, die zuvor von den chinesischen Verbrauchern im Inland unterstützt worden seien.



Man sehe bereits einen Rückgang bei einigen Rohstoffpreisen als Reaktion auf den erwarteten Wachstumseinbruch in China. Die Preise für Eisenerz, einen wichtigen Bestandteil von Stahl und dementsprechend ein wichtiger Rohstoff für den Bau- sowie Infrastruktursektor, seien gesunken. Es liege nahe, dass auch andere Rohstoffe, die im Wohnungsbau verwendet würden, im kommenden Jahr aufgrund der geringeren Nachfrage einen Preisrückgang erleben würden.



Vor dem Ausverkauf sei Evergrande - wie die meisten chinesischen Immobilienwerte - von asiatischen Anlegern gehalten worden, wobei auch einige europäische Investoren beteiligt gewesen seien. Die meisten Anleger würden institutionell sein, da die Beteiligung von Kleinanlegern sehr kompliziert sei. Nach den derzeitigen Marktpreisen würden die Anleger in den US-Dollar-Anleihen von Evergrande wahrscheinlich nur sehr wenig zurückerhalten, nämlich mittlere bis hohe 20%, ohne dass ein Coupon zu erwarten sei. Das wahrscheinlichste Ergebnis sei, dass das Unternehmen mit den Gläubigern eine Umstrukturierungsvereinbarung treffen werde.



Wie China mit Evergrande und anderen Unternehmen umgehe, könnte von großer Bedeutung sein. Bei Missmanagement könnte sich der Vertrauensverlust auf andere Finanzmärkte auswirken, insbesondere auf andere HY-Märkte. Wenn die Situation geordnet und gut gemanagt werde, könnten die Anleger zu Recht davon ausgehen, dass es sich hier um eine Besonderheit handele, die nur begrenzte Auswirkungen auf andere Finanzmärkte habe. (24.09.2021/ac/a/m)







