Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

21,00 Euro +0,55% (10.04.2019, 15:31)



TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

CAD 31,41 +0,16% (10.04.2019, 16:07)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



TSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (10.04.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity für die Aktien des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zu den Royalty-Firmen im Edelmetallsektor haben die Analysten von Canaccord Genuity unter Berücksichtigung der Q4/18-Ergebnisse ihre Bewertungsmodelle aktualisiert.Wheaton Precious Metals Corp. bleibe die Top-Empfehlung für das royalty-Segment. In den nächsten fünf Jahren werde das Unternehmen ein starkes Produktionswachstum erzielen. Die Streitigkeiten mit den kanadischen Steuerbehörden seien beigelegt und die Verschuldung sinke. Dennoch notiere der Titel mit einem Abschlag gegenüber der Peer Group.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und halten am Kursziel von 44,00 CAD fest.Börsenplätze Wheaton Precious Metals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:21,06 Euro +1,15% (10.04.2019, 15:39)