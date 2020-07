NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

USD 49,45 +2,66% (20.07.2020, 22:10)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (21.07.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.Von der vielversprechenden Ausgangslage des Silberpreises sowie der positiven Saisonalität sollte auch die Wheaton Precious Metals-Aktie profitieren. Auch abseits dieser Rahmenbedingungen wisse das Papier zu gefallen. Zu den strategischen Kurstreibern in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie einer langgestreckten Korrekturflagge geselle sich nun sogar ein neues Allzeithoch (49,71 USD). Damit entstehe eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Im "uncharted territory" jenseits des 2011er-Hochs bei 47,60 USD definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses von 2011 bis 2016 bei 61,95 USD eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Auf dem Weg in diese Region ergebe sich aus der Höhe der o. g. Flagge noch ein wichtiges Etappenziel bei rund 55 USD. Aber auch unter Risikogesichtspunkten diene der aktuelle Chartverlauf Anlegern als wichtige Orientierungshilfe. Während Trader die beschriebene Ausbruchssituation für eine engmaschige Absicherung auf Basis des alten Rekordstandes (47,60 USD) nutzen würden, würden strategische Investoren ihren Engagements mit einem Stopp im Bereich des 2012er-Hochs (40,91 USD) etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:42,80 Euro +2,44% (20.07.2020, 17:35)TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:66,94 CAD +2,32% (20.07.2020, 22:00)