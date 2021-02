TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

51,15 CAD +0,95% (12.02.2021, 19:07)



NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

40,30 USD +1,08% (12.02.2021, 19:08)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) unter die Lupe.Der Konzern sei gesund und verdiene gutes Geld. Die Börse honoriere es trotzdem nicht. Das aktuelle Problem sei u.a, dass je mehr eine Aktie in einem Fonds vertreten werde, desto schwächer entwickele sie sich. Das Desinteresse des Marktes an solchen Aktien wie Wheaton Precious Metals sei aber schon bewundernswert, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.02.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:33,405 Euro -0,76% (12.02.2021, 17:35)