Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

15,06 Euro +1,89% (02.10.2018, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

15,09 Euro +1,89% (02.10.2018, 15:35)



TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

CAD 22,28 +1,36% (02.10.2018, 15:51)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



TSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (02.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity für die Aktien des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Das für Cameco positiv ausgefallene Urteil im Steuerstreit mit den kanadischen Behörden könnte für Wheaton Precious Metals Corp. eine ermutigende Nachricht sein, da sich das Unternehmen mit der CRA in einem ähnlichen Rechtsstreit befinde.Die Analysten von Canaccord Genuity sehen die Rechtsposition von Wheaton Precious Metals als günstig an. Derzeit werde im Bewertungsmodell noch ein Discount wegen des Rechtsstreits von 2,54 CAD pro Aktie berücksichtigt (50%ige Wahrscheinlichkeit für ein Worst Case-Szenario). Im Falle eines Erfolgs vor Gericht dürfte es bei dem Titel zu einer Neubewertung kommen.Der Cameco-Fall sei aber auch noch nicht endgültig zu den Akten gelegt worden. Die CRA habe nun 30 Tage Zeit Berufung einzulegen. Falls der Fall bis zum Supreme Court gehe, werde es bis zu einer endgültigen Lösung noch mehrere Jahre dauern. Aber ein Schritt in die richtige Richtung sei nichtsdestotrotz zu konstatieren, so der Analyst Carey MacRury.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wheaton Precious Metals-Aktie: