Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Westwing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

35,095 EUR -6,72% (15.01.2021, 12:52)



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

35,035 EUR -5,57% (15.01.2021, 12:37)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (15.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Der Home-Shopping-Anbieter Westwing habe seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Sie könnten sich sehen lassen. In beinahe allen Bereichen seien die Zahlen gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das am Donnerstag markierte All-Time-High könnte daher bereits am heutigen Freitag wieder übertroffen werden.Das Bruttowarenvolumen, also der Gesamtumsatz inklusive aller Gebühren und sonstigen Abzüge, habe Westwing auf 502 Millionen Euro nach oben geschraubt. Ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alleine das vierte Quartal habe 175 Millionen beigetragen, was einem Wachstum von 79 Prozent im Vergleich mit Q4 2019 entspreche.Die Münchner hätten dabei von einem starken Neukundengeschäft profitiert. So sei die Zahl derer, die erstmals beim Home-Shopping-Club bestellt hätten, im vergangenen Jahr um 91 Prozent gewachsen.Westwing habe im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum hingelegt. Sowohl beim eigenen Geschäft, als auch an der Börse. Seit der "Aktionär"-Empfehlung Ende Juli habe die Aktie ein Plus von 157 Prozent verbuchen können.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2021)Mit Material von dpa-AFX