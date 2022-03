Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2020 EUR 433 Mio. Umsatz. Mit seinem "Shoppable Magazine" inspiriert Westwing seine treuen "Home Enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 79 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (28.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Die negative Marktentwicklung der vergangenen Monate schlage auf die Stimmung beim Münchner Unternehmen. Entsprechend pessimistisch blickd das Management auf das laufende Jahr und halte sowohl bei Umsatz als auch der Profitabilität einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr für möglich. Die breiten Spannen der Prognosen habe das Unternehmen mit hoher Unsicherheit in Bezug auf die Konsumstimmung, Beeinträchtigungen von Lieferketten, Inflation und geopolitische Entwicklungen begründet. Zudem stünden sie unter der Annahme, dass sich die Lage im Verlauf des Jahres 2022 nicht weiter verschlechtern werde. Die mittelfristigen Ziele von 1 Mrd. Euro Umsatz und mehr als 100 Mio. Euro bereinigtes EBITDA bis 2026 halte Westwing aufrecht.Auf der Handelsplattform Tradegate rutsche die Westwing-Aktie am Abend nach Bekanntgabe der Guidance auf ein neues Jahrestief. Ausgehend vom Rekordhoch betrage der Verlust mittlerweile über 77%. Eine Trendwende sei vorerst nicht in Sicht, auch die mittelfristigen Ziele würden zusehends ambitioniert wirken. Anleger sollten beim E-Commerce-Titel weiter an der Seitenlinie bleiben und eine klare charttechnische Bodenbildung abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Westwing-Aktie: