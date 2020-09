Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (07.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Seit dem Beginn der Coronakrise erlebe der Online-Möbelhändler einen Aufschwung. Die Westwing-Aktie habe sich von weniger als 2 Euro auf über 18 Euro vervielfacht. Auch das dritte Quartal laufe bislang gut und in der vergangenen Woche habe der Konzern die Prognosen für das Gesamtjahr nach oben revidiert. Die Westwing-Aktie habe aber noch mehr Potenzial. Die Analysten der Privatbank Hauck & Aufhäuser hätten ihr Kursziel am Montag auf 35 Euro angehoben. Sie würden bei der Westwing-Aktie trotz der jüngsten Rally damit beinahe weiteres Verdopplungspotenzial, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.09.2020)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Westwing-Aktie: