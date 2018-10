Börsenplätze Westwing-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

23,29 EUR -10,64% (09.10.2018, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

23,21 EUR -12,38% (09.10.2018, 12:21)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (09.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Nachdem der Ausgabekurs am Montagabend mit 26 Euro exakt in der Mitte der Preisspanne von 23 bis 29 Euro festgelegt worden sei, sei das Wertpapier am Dienstag zunächst mit einem Plus von rund 2% in den Handel gestartet: Der erste Kurs habe bei 26,49 Euro gelegen. Im weiteren Verlauf sei der Aktienkurs aber zunächst bis auf 22,61 Euro eingeknickt und stabilisiere sich im Bereich von 23,90 Euro deutlich unter Ausgabepreis.Im Zuge des Börsengangs seien einschließlich Mehrzuteilungsoption 5,06 Mio. Aktien zugeteilt worden. Damit befinde sich nun etwa ein Viertel der Westwing-Papiere im Streubesitz. Die Beteiligung von Investor Rocket Internet sei dadurch von rund 30% auf knapp 23% gesunken.Der IPO-Erlös von rund 132 Mio. Euro fließe allein dem Unternehmen zu und solle neben Investitionen in Technologie und internationales Wachstum auch zum Schuldenabbau verwendet werden - 20 bis 25 Mio. Euro seien dafür vorgesehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link