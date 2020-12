Paris (www.aktiencheck.de) - Licht am Ende des Tunnels; noch hält das Coronavirus die Welt weiterhin in Atem, allerdings haben inzwischen schon einige Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen große Fortschritte im Bereich der Impfstoff-Entwicklung erzielt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Großbritannien starte sogar schon nächste Woche mit den langersehnten Corona-Impfungen. Es sei also absehbar, dass die gesamte Menschheit in den kommenden Monaten peu ŕ peu auf das Vorkrisenniveau zurückkehre. Die Rückkehr in die "Normalität" werde sicherlich auch zahlreiche Investoren dazu bewegen, ihr Vermögen Schritt für Schritt umzuschichten. Vor allem vermeintlich sichere Anlagehäfen könnten daher künftig wieder weniger gefragt sein.



Gut möglich, dass somit auch der Schweizer Franken - eine der wenigen Währungen, die seit dem Corona-Ausbruch zum Euro hätten aufwerten können - mittelfristig zur Schwäche neigen könnte. Zumal der anstehende Regierungswechsel in den USA für zusätzliche Sicherheit sorgen dürfte. Noch sei die Coronakrise aber nicht überstanden; in vielen europäischen Staaten würden weiterhin teils strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Krise gelten. Das bekomme auch die Schweizer Wirtschaft zu spüren. Immerhin stehe die EU für rund ein Drittel der Nachfrage nach Schweizer Exportgütern. Der Franken könnte daher sowohl kurz- als auch mittelfristig an Attraktivität verlieren. (04.12.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.