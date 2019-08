Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Juli war es so weit: Erstmals seit über zehn Jahren hat die US-Notenbank den Leitzins gesenkt - und zwar um 25 Basispunkte auf nun 2,0 bis 2,25 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Es bedürfe schon einer Menge Fantasie, um nun eine nachhaltige Trendwende des Währungspaars zu erwarten. Zwar würden einige Konjunkturindikatoren signalisieren, dass die US-Wirtschaft an Fahrt verlieren könnte, aber ein BIP-Plus von 2,1 Prozent im zweiten Quartal und eine Arbeitslosenquote von derzeit 3,7 Prozent würden zeigen, dass der US-Konjunkturmotor noch recht rund laufe.Ob US-Notenbankchef Jerome Powell im September erneut die Zinsen senken werde, sei daher ungewiss - trotz der seit Monaten nicht zu überhörenden Forderung von US-Präsident Donald Trump, die Zinsen kräftiger zu senken. Doch selbst wenn die FED den Schlüsselzins erneut nach unten anpasse, dürfte es der Euro schwer haben. Denn: Im Euroraum verharre der Leitzins nicht nur schon seit nunmehr über drei Jahren auf null Prozent. Aufgrund der schwächelnden Wirtschaft bestehe durchaus die Möglichkeit, dass EZB-Chef Mario Draghi die ohnehin schon extrem expansive Geldpolitik am 12. September nochmals lockere. (30.08.2019/ac/a/m)