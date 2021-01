Das Research der Experten zeige, dass der digitale Wandel eine enorme, viele Billionen Dollar schwere und über Jahre andauernde Chance darstelle, die sich noch in der Frühphase befinde. Sie helfe Unternehmen dabei, Software und Daten einzusetzen, um ihre Kunden und Geschäftsprozesse besser zu verstehen. Zudem seien Unternehmen durch den digitalen Wandel in der Lage, die Arbeitsweise ihrer Branche mit Technologie radikal zu verändern und damit den Druck auf etablierte Firmen zu verstärken.



Für viele Unternehmen sei die Pandemie der Beginn ihrer digitalen Reise gewesen. Unternehmen, die ihre digitalen Kompetenzen bereits ausgeweiteten hätten, hätten ihr Engagement in diesem Bereich verstärkt, während diejenigen, die digitale Optionen bislang vernachlässigt hätten, zu einem Kurswechsel gezwungen worden seien. Nach Meinung der Experten müssten Unternehmen nun das, was sie während der Krise gelernt hätten, operationalisieren. Das, was gut funktioniert habe, müssten sie ausweiten, und was sich als nicht hilfreich erwiesen habe, müsse aufgegeben werden. Diese Prozesse müssten immer wieder aufs Neue untersucht weiter verbessert werden.



Meldungen über vielversprechende COVID-19-Impfstoffe und ein mögliches Ende der Pandemie hätten Fragen aufgeworfen, ob Unternehmen außerhalb des IT-Sektors nun auf relativer Basis attraktivere Bewertungen bieten würden als IT-Firmen. Die Experten würden davon ausgehen, dass kurzfristig orientierte Anleger eine Rotation weg von Technologiewerten und hin zu anderen Sektoren vornehmen könnten, die gut aufgestellt seien, um im Zuge der Verteilung von Impfstoffen von der Rückkehr zu einem gewissen Grad an Normalität zu profitieren.



Allerdings seien die Experten davon überzeugt, dass eine langfristige Ausrichtung immer erfolgreicher sei als eine zyklische Vorgehensweise und dass langfristige Anleger schlecht beraten wären, dem Technologiesektor den Rücken zuzukehren. Unternehmen, Studenten, Verbraucher und Patienten hätten in der Krise viele neue digitale Fähigkeiten und Erwartungen aufgebaut. Sie hätten gelernt, diese neuen Technologien zu nutzen, und hätten erkannt, dass sie ihr Leben und ihre Rentabilität verbessern könnten. Die Produktivitätsgewinne aus diesen digitalen Lösungen seien schlichtweg zu überzeugend, um sie aufzugeben. Die Experten würden glauben, dass COVID-19 einen langfristigen positiven Wandel im Technologiesektor angestoßen habe.



Trotz des insgesamt optimistischen langfristigen Ausblicks der Experten für Technologiewerte gebe es zweifellos Fragen darüber, welche Auswirkungen der Machtwechsel in Washington auf den Technologiesektor haben werde, wenn die neue Regierung Ende Januar die Zügel in die Hand nehme. Die Experten würden besonderes Augenmerk auf Schlüsselfragen hinsichtlich der Regulierung von Technologien sowie der Beziehung zwischen den USA und China legen.



Antworten zur Regulierung des Technologiesektors werde es erst geben, wenn klar sei, welche politische Partei den US-Senat kontrolliere. Die Experten seien jedoch der Meinung, dass eine geteilte Regierung wahrscheinlicher sei als eine Regierung unter der vollen Kontrolle einer einzigen Partei. Im Fall einer geteilten Regierung hätten die Technologiegiganten wohl wenig zu befürchten, denn die Parteien würden sich in den wichtigen Fragen der Unternehmensregulierung kaum einigen können. Sollte eine einzige Partei die Kontrolle erlangen, würde dies das aufsichtsrechtliche Risiko für die großen Technologiefirmen erhöhen. Allerdings würden die Experten erhebliche rechtliche Hürden für umfassende Veränderungen sehen.



Darüber hinaus habe der neu gewählte Präsident Biden kein ausgeprägtes Interesse an aufsichtsrechtlichen Änderungen im IT-Sektor oder im technologieverbundenen Kommunikationsdienstleistungssektor signalisiert, abgesehen vielleicht von einer gründlichen Prüfung von Section 230 des Communications Decency Act, der Tech-Unternehmen rechtlichen Schutz in Bezug auf Inhalte von Dritten und Nutzern einräume.



Gegenüber China würden die Experten von einer Regierung Biden einen freundlicheren Ton erwarten, aber auch keine Rücknahme wichtiger Erfolge der Regierung Trump. Daher werde China aus Sicht der Experten im Hinblick auf den Schutz geistigen Eigentums sowie den Marktzugang für US-Technologiekonzerne, die derzeit größtenteils vom chinesischen Markt ausgeschlossen seien, Verhandlungsbereitschaft zeigen müssen. (Ausgabe vom 18.12.2020) (06.01.2021/ac/a/m)





