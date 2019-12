Der private Konsum halte sich in den meisten Ländern aufgrund relativ niedriger Arbeitslosenquoten, solider Lohnzuwächse, steigender Immobilienpreise und moderater Schuldenstände der privaten Haushalte gut. Dies werde dazu beitragen, einen freien Fall der Weltwirtschaft zu vermeiden. Allerdings stünden die Investitionsausgaben unter einem gewissen Druck. Dasselbe gelte für die Exporte, die unter dem Handelskonflikt leiden würden. Der internationale Handel sei im gesamten Jahr um rund 0,4% geschrumpft, nachdem er 2018 um fast 4% gewachsen sei. Der Welthandel dürfte im nächsten Jahr mit einer schwachen Rate von 1% wachsen.



Betrachte man die aktuellen Indikatoren, so sei der globale PMI für das Verarbeitende Gewerbe im November wieder in den expansiven Bereich gedreht, nachdem er sechs Monate lang unter dem entsprechenden Schwellenwert geblieben sei. Während dies als ein Zeichen der Stabilisierung interpretiert werden könne, befinde sich der Industriesektor in Deutschland, Japan und den USA in einer Rezession oder nahe einer Rezession.



In Bezug auf die Inflation dürften höhere Löhne letztendlich zu einem gewissen Preisdruck führen. Allerdings scheine dieser Kanal nicht in der üblichen Weise zu funktionieren. Da sich die Weltwirtschaft in einem wachstumsschwachen Umfeld befinde, werde auch die Inflation eher niedrig bleiben. In den USA stünden die Chancen gut, dass das 2%-Ziel erreicht werde, während es in der Eurozone und in Japan deutlich verfehlt werde.



Risiken für die Aussichten würden eine erneute Eskalation des Handelskrieges, ein hartes Brexit nach der Übergangszeit, eine doch noch erfolgreiche Amtsenthebung gegen den US-Präsidenten und eine Neubewertung der Preise für US-Unternehmensschulden umfassen, die möglicherweise überbewertet seien. (Ausgabe vom 20.12.2019) (23.12.2019/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die globale Wachstumsdynamik hat sich in den letzten Quartalen abgeschwächt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Diese Verlangsamung könnte sich in einigen Ländern, insbesondere in den USA und in China, fortsetzen. Für das Gesamtjahr 2020 würden die Analysten wie in diesem Jahr eine Wachstumsrate von rund 3,0% prognostizieren. Für 2021 würden sie eine Beschleunigung auf 3,4% erwarten.