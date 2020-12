In der zweiten Jahreshälfte dürfte die breite Verteilung des Impfstoffes erlauben, das öffentliche Leben Schritt für Schritt zu normalisieren, was sich in etwas kräftigeren Wachstumszahlen manifestieren sollte.



Die PMI-Indices dürften sich in den kommenden Monaten, insbesondere im Dienstleistungssektor abschwächen, wobei China hier ausgenommen werden müsse. Die Inflation werde in der Eurozone und den USA zunächst noch schwach bleiben. In den USA könnte die 2%-Marke 2022 nachhaltig überschritten werden, in der Eurozone würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank dies nicht vor 2023 erwarten.



Der Welthandel erhole sich derzeit rasant. Insbesondere der Containerumschlag habe kräftig zugenommen. Berücksichtige man den gesamten Handel (zu Wasser, Land, Luft) sei die Aktivität etwas verhaltener. Der Online-Handel dürfte bei der Erholung des Handels weiterhin eine wichtige Rolle spielen, während gleichzeitig die Schwäche in vielen Dienstleistungssektoren sich weniger stark im globalen Handel bemerkbar mache. (Finanzmarkttrends Dezember 2020) (14.12.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - 2021 dürfte das globale Wirtschaftswachstum 5,1% betragen, nach einem Einbruch um vermutlich 3,8% in diesem Jahr, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die scheinbar hohe Wachstumszahl müsse in zweierlei Hinsicht relativiert werden: Erstens würden die Eurozone und Japan gemäß der Prognose der Analysten der Hamburg Commercial Bank selbst Ende 2022 nicht das Vor-Corona-Produktionsniveau (Q4 2019) erreicht haben. Die USA könnten Anfang 2022 wieder auf dem alten Niveau sein. Nur China könne eine echte V-förmige Erholung vorweisen und sei sogar auf den alten Wachstumspfad eingeschwenkt. Zweitens werde das erste Halbjahr 2021 vermutlich von einer ausgeprägten konjunkturellen Schwäche sowohl in den USA als auch in der Eurozone geprägt sein. In den USA sei die Corona-Pandemie in weiten Teilen des Landes außer Kontrolle und die Politik werde letztlich doch zu umfassenden Shutdown-Maßnahmen greifen (müssen). In der Eurozone seien bereits flächendeckende Shutdown-Maßnahmen implementiert worden, die bereits jetzt negative Folgen für das Wirtschaftswachstum hätten. Gleichzeitig würden die Maßnahmen auch Wirkung in Form sinkender Infektionsraten zeigen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank erwarten, dass die Eurozone rascher wieder zu Wachstum zurückkehre als die USA, denen erst noch die Schwächephase bevorstehe.