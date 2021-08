Die Inflationsrate in den USA habe im Juli bei 5,4 Prozent stagniert. Die Kernrate ohne die Komponenten Nahrungsmittel und Energie sei leicht auf 4,3 Prozent gesunken. Der nachlassende Preisdruck habe aus teilweise deutlich nachgebenden Rohstoffnotierungen resultiert, v.a. beim Holz sowie einem nachlassenden Ölpreisbasiseffekt. Trotzdem dürften auch künftig erhöhte Inflationsdaten vermeldet werden, was sich bereits durch den im Juli um ein Prozent angestiegenen Erzeugerpreisindex abzeichne.



Zudem deute die zuletzt positive Entwicklung am US-Arbeitsmarkt einen steigenden lohninduzierten Preisdruck an. Obwohl die Arbeitslosenquote im Juli auf 5,4 Prozent gesunken sei und sich die Anzahl der nicht besetzten offenen Stellen mit etwa 10 Mio. auf einem Rekordniveau befinde, habe die Anzahl der freiwilligen Kündigungen zugenommen. Offensichtlich würden Arbeitnehmer die hohe Nachfrage nutzen, um im Zuge eines Jobwechsels einen höheren Lohn zu vereinbaren.



Angesichts der stark gestiegenen Inflation hätten sich die US-Zinsen zuletzt ungewöhnlich moderat entwickelt, hätten bis vor kurzem sogar nachgegeben. Im historischen Kontext seien steigende Inflationsraten und stabile Zinsen sehr ungewöhnlich und würden darauf hindeuten, dass Marktkräfte angesichts der enormen Wertpapierkaufvolumina der FED und aufgrund regulatorisch motivierter Käufe risikoarmer Anleger nur noch eine untergeordnete Rolle spielen würden. Eine andere Erklärung wäre, dass die Marktteilnehmer das Narrativ der Notenbank von einem nur temporären Inflationsanstieg glauben würden, woran es aber nach Erachten der Analysten erhebliche Zweifel gebe. Entsprechend sei künftig mit zumindest leicht steigenden Nominalzinsen zu rechnen.



Steigende Inflation und stabile Zinsen hätten in den USA zu einem deutlich nachgebenden Realzinsniveau geführt. Im Vergleich zur Eurozone, wo eine ähnliche, aber weniger ausgeprägte Entwicklung stattgefunden habe, habe der US-Dollarraum damit an Attraktivität eingebüßt. Entsprechend sei in den kommenden Monaten mit einem wieder nachgebenden Dollar in Relation zum Euro zu rechnen. Dafür würden auch die Nominalzinsdifferenzen des Dollar im Vergleich zu den G6-Staaten sowie die aktuelle Kaufkraftparität und das Austauschverhältnis realer Güter (terms of trade) im Vergleich zum Euro sprechen.



Der Goldkurs würde von einem schwächeren US-Dollar profitieren und erneut ansteigen. Generell würden explodierende Staatsschulden, tief negative Realzinsen, eine immer engere Verflechtung von Geld- und Fiskalpolitik sowie der unsichere Verlauf der Corona-Pandemie für eine anhaltende Nachfrage nach Edelmetallen sprechen.



Die US-Notenbank FED dürfte aufgrund der Inflationsdynamik und der Verbesserungen am US-Arbeitsmarkt noch im August auf dem internationalen Notenbankertreffen in Jackson Hole oder spätestens im September nach der nächsten regulären Notenbanksitzung den Beginn einer sukzessiven Reduzierung der Wertpapierkaufvolumina (Tapering), vermutlich ab dem 4. Quartal, ankündigen. Tapering, Corona-Unsicherheiten und weltweit steigende Produktionskosten würden die Perspektiven der Aktienmärkte dämpfen, wenngleich sie aufgrund fehlender verzinslicher Anlagealternativen und eines grundsätzlich dynamischen Aufschwungs moderat positiv bleiben würden. (13.08.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie bleibt nach wie vor einer der wesentlichsten Risikofaktoren für die konjunkturelle Entwicklung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Nicht nur in der Eurozone würden die Neufallzahlen deutlich steigen. Auch Australien erlebe gerade eine neue Infektionswelle, mit der Folge strikter Lockdowns für weite Teile des Landes. In den USA befinde sich die Anzahl der neu gemeldeten Coronafälle in dieser Woche auf dem höchsten Stand seit Februar. Einzelne Krankenhäuser würden bereits knapp werdende Intensivbettenkapazitäten vermelden, obwohl die derzeit maßgebliche Deltavariante des Virus zu weniger schwerwiegenden Krankheitsverläufen führe.Zwar würden die Impfquoten in Europa und den USA weiter steigen, im weltweiten Durchschnitt aller weit entwickelten Volkswirtschaften liege der Anteil der vollständig geimpften Menschen trotzdem nur bei knapp 40 Prozent. In Australien beispielsweise hätten erst knapp 20 Prozent der Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz, in vielen Schwellenländern liege der Wert nur zwischen 0 und 10 Prozent, wodurch die Gefahr weiterer Virusvarianten akut sei.