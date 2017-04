Die Fundamentaldaten würden auch in der Eurozone weiter positiv bleiben. Die Konsensprognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 2017 seien von 1,5 auf 1,7 Prozent angehoben worden; die EZB habe ihre Inflationserwartungen für 2017 und 2018 etwas nach oben korrigiert. Die US-Wirtschaft bleibe überwiegend robust, was sich in den Beschäftigungszahlen widerspiegle. In Japan hätten die Investitionen positiv überrascht, wohingegen Konsum und Inflation weiter hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Auch in den Schwellenländern würden sich die Konjunkturtrends verbessern - allen voran die Handelsdaten. China habe es der FED gleichgetan und seine Leitzinsen ebenfalls erhöht, wobei sich das Wachstum auf einem tragfähigen Niveau zu stabilisieren scheine.



Im vergangenen Monat hätten sich die Aktienmärkte durchwachsen entwickelt, wobei Europa und die Schwellenländer vorne gelegen hätten. Die nach wie vor relativ hohen Barmittelpositionen der Anleger und der Mangel an Alternativen würden jedoch für eine weiterhin konstruktive Haltung gegenüber Aktien sprechen. "Die Stimmung und die Charttechnik deuten jedenfalls nicht darauf hin, dass die Märkte kurz vor dem Straucheln stehen. Angesichts der Datentrends dürften wir die höchsten Kursniveaus noch nicht gesehen haben", kommentiere Greil.



Die Rentenmärkte hätten ihre gute Entwicklung vom Februar im März nicht ganz wiederholen können. Die Renditen seien erst sprunghaft angestiegen, bevor sie wieder etwas nachgegeben hätten. Nach der FED-Sitzung habe sich die Lage jedenfalls beruhigt. "Wir schließen uns der Meinung der US-Notenbank an und halten eine wesentlich höhere Inflation für weniger wahrscheinlich als zuvor", so Greil weiter.



Die Zentralbanken und ihr Einfluss auf die Renditekurven und Zinsaufschläge bei den Anleihenrenditen hätten maßgeblich die Entwicklung der Währungen vorgegeben. Dass die US-Notenbank sich gemäßigter gezeigt habe, die EZB dagegen weniger, sei nicht ohne Folgen für die Renditeabstände bei den kurzfristigen Renditen geblieben. Diese Geldmarkt-Spreads hätten von ihren Höchstständen abrücken müssen. Das Ergebnis sei ein - allerdings nur vorübergehend - schwächerer Dollar gewesen.



Die Rohstoffmärkte hätten sich im vergangenen Monat durchwachsen entwickelt. Beim Öl beispielsweise habe der Preis für die Nordsee-Sorte Brent gut ein Zehntel eingebüßt, während der Goldpreis aufgrund des schwächeren Dollars und der gemäßigteren Gangart der FED seine Talsohle habe verlassen können. (06.04.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die makroökonomischen Daten bleiben weltweit solide, während die Notenbanken zuletzt für die eine oder andere Überraschung sorgten so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, im "Marktkompass" April 2017.Die FED habe die Märkte in kurzer Zeit auf die Zinsanhebung im März vorbereitet, für den Zinsausblick aber verhaltenere Signale ausgesandt als erwartet. Ein aggressiver Zinszyklus gelte seither nicht als wahrscheinlichstes Szenario. In Europa habe die EZB an ihrem Kurs festgehalten. Zum ersten Mal habe aber Notenbankchef Mario Draghi den positiven Ausblick hervorgehoben und sich weniger besorgt hinsichtlich des Abwärtsrisikos gezeigt. Kurze Zeit später habe die EZB mitgeteilt, dass eine Abkehr von dem negativen Einlagensatz vor einer weiteren Reduzierung der Anleihekäufe nicht ausgeschlossen sei. In Japan habe die Bank of Japan dagegen an einem negativen Geldmarktsatz festgehalten und keine Änderung am Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen vorgenommen."Die Fundamentaldaten bleiben konstruktiv. Dennoch verringern wir unser Engagement in inflationsgeschützte US-Staatsanleihen leicht, da uns der künftige Inflationstrend nicht mehr so viel Sorge bereitet", so Greil.