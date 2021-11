Zu den wichtigsten Kunden von ASML und deren Lithographiesystemen würden die großen Halbleiterproduzenten wie TSMC (Taiwan Semiconductor), Samsung Electronics und Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) zählen.



Nach großen Problemen mit dem 10-nm-Produktionsverfahren für die Halbleiter sei Intel Corporation zunehmend ins Hintertreffen zu den Konkurrenten Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN US0079031078/ WKN 863186) und NVIDIA Corporation (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) geraten. Dies habe den Halbleiterproduzenten aus Kalifornien gezwungen, neue Wege einzuschlagen und Maßnahmen zu ergreifen. So plane der Technologiekonzern ein milliardenschweres Investitionsprojekt für zwei neue Chipfabriken, wie das "Handelsblatt" berichte. Ebenfalls wolle man neue Standorte in Europa eröffnen.



Diese neuen Produktionskapazitäten seien auch notwendig, da sich Intel entschieden habe, nicht mehr nur die eigenen Mikrochips zu produzieren, sondern zusätzlich auch Auftragsfertigungen für andere Unternehmen zu übernehmen. Dabei habe man bereits erste Erfolge erzielen und einige Halbleiter für Amazon.com Inc. (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und QUALCOMM Incorporated (ISIN US7475251036/ WKN 883121) fertigen können. Ebenfalls habe Pat Gelsinger, CEO von Intel, verkündet, man sei weiterhin an einer erneuten Zusammenarbeit mit Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) interessiert. Diese könne in Form von erneuter Lieferung von Intel CPUs (Central Processing Unit) oder auch der Fertigung von Apples hauseigenen Chips geschehen.



Intel fokussiere sich neu zusätzlich auf den GPU-Markt (Graphics Processing Unit). So plane man, laut Intel, im ersten Quartal 2022 eine eigene Grafikkarte unter dem Namen Intel Arc zu veröffentlichen und in diesem Markt mit AMD und NVIDIA zu konkurrieren.



NVIDIA feiere einen Rekord nach dem anderen - sei es bei der Leistung ihrer Grafikkarten oder bei den Quartalszahlen. Dabei könne NVIDIA bei der Produktion kaum mit der Nachfrage mithalten. Viele neue Grafikkarten des Herstellers seien nur schwer oder zu sehr hohen Preisen noch erhältlich. Diese Grafikkarten hätten ein breites Einsatzgebiet. So würden sie bei der professionellen Video- und Bildbearbeitung benötigt, genauso wie bei 3D-Animationen und komplexen Berechnungen in der Astrophysik.



Im privaten Haushalt gewinne die Grafikkarte auch zunehmend an Bedeutung. Durch den E-Sports- und Kryptomining-Boom sei auch hier die Nachfrage nochmals stark gestiegen.



Aktuell versuche NVIDIA, den britischen Chipentwickler ARM Ltd. zu übernehmen und damit seine Marktposition zusätzlich zu stärken. ARM Ltd. entwickle die Grundarchitektur der ARM-basierten SoC (System-on-a-Chip) und lizensiere diese. Diese Lizenzen würden anschließend an die Chipentwickler für Smartphones, Tablets und Laptops verkauft. Die größten Kunden seien dabei Apple, Samsung und QUALCOMM, deren Chips alle auf der ARM-Architektur aufbauen würden. (Ausgabe vom 11.11.2021) (12.11.2021/ac/a/m)







