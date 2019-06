Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (14.06.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo: Bei dieser Bank will niemand Chef sein - AktiennewsSeit dem Rücktritt von Vorstandschef Timothy Sloan sucht die US-amerikanische Großbank Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) nach einem Nachfolger, so die Experten von "FONDS professionell".Doch niemand wolle den Job haben.Dieser Job sei so unattraktiv, das selbst ein Millionengehalt die Bewerber nicht überzeuge: 18 Millionen US-Dollar würden dem neuen Chef der US-amerikanischen Großbank Wells Fargo winken. Seit dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Timothy Sloan Ende März suche das Geldinstitut nach einem Nachfolger für die hochdotierte Stelle - bislang allerdings ohne Erfolg. Gespräche mit geeigneten Kandidaten habe es zwar einige gegeben, diese hätten jedoch abgewunken oder zumindest mangelndes Interesse signalisiert. Das berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).Als Nachfolger für Sloan habe die Bank zunächst John Shrewsberry verpflichten wollen, Finanzvorstand bei Wells Fargo. Sie habe sich jedoch umentschieden, nachdem die US-Notenbank FED und die Bankenaufsicht OCC die Art und Weise, wie das Top-Management den Skandal um Phantomkonten aufarbeite, kritisiert hätten. Seitdem suche das Geldinstitut extern nach geeigneten Kandidaten. In der Branche stoße die lange Suche zunehmend auf Unverständnis. "Es ist unverantwortlich für ein Unternehmen, keinen Nachfolgeplan zu haben, wenn ein Vorstandsvorsitzender abtritt", zitiere die "FAZ" den Chef der US-amerikanischen Großbank J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon.Sloan sei im Herbst 2016 ins Amt gekommen, nachdem sein Vorgänger John Stumpf über eine Affäre um Scheinkonten gestolpert sei. Unter seiner Führung seien weitere Skandale ans Licht gekommen. Im März habe Sloan seinen Posten nach nur zweieinhalb Jahren geräumt. Grund sei der steigende Druck von Seiten der demokratischen US-Senatorin Elizabeth Warren gewesen. Für sie sei Sloan als operativer Vorstand mitverantwortlich für die Skandale um Scheinkonten und zu hohe Gebühren gewesen.