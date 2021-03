Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (30.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die von Sorgen über Probleme beim Hedgefonds Archegos betroffenen US-Bankwerte würden am Dienstag zu einer kräftigen Erholung ansetzen. Experten zufolge hätten dabei auch die wieder anziehenden US-Anleiherenditen geholfen, weil höhere Marktzinsen der Branche förderlich seien. Besonders stark erholt habe sich die Wells Fargo-Aktie geholt, nachdem die US-Bank am Dienstag mitgeteilt habe, alle Positionen mit Archegos geschlossen zu haben - und dies ohne erlittene Verluste.Allgemein habe es am Markt geheißen, die Archegos-Spekulationen seien am Vortag vom Investoren rasch abgehakt worden. Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi habe von einem "Sturm im Wasserglas" gesprochen. Die Meldungen hätten die Bankenbranche am Vortag in Turbulenzen gebracht.Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge habe der Hedgefonds am Freitag wegen Nachschussforderungen Aktien im Wert von mehr als 20 Mrd. USD verkaufen müssen. Das "Wall Street Journal" habe sogar von Verkäufen im Wert von 30 Mrd. USD berichtet. Insidern zufolge komme der Zahlungsausfall einigen Großbanken teuer zu stehen, die schweizerische Bank Credit Suisse und das japanische Institut Nomura hätten bereits vor möglichen hohen Verlusten gewarnt.JPMorgan und Goldman Sachs seien laufende Empfehlungen des "Aktionärs". Insbesondere die Bank of America und Wells Fargo dürften indes von den weiterhin steigenden Zinsen profitieren. Mit mehr als 1,7% habe die Anleiherendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe das höchste Niveau seit 14 Monaten erklommen. Die Zinsmarge der Banken und damit das Zinseinkommen dürfte im laufenden und im zweiten Quartal steigen. Wells Fargo habe zusätzlich noch einen Hebel bei den Kosten. Anleger könnten zugreifen und sollten einen Stopp bei 21 Euro setzen. Das Kursziel belaufe sich auf 40 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link