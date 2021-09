Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (31.08.2021/ac/a/n)



San FranciscoKulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die US-Großbank Wells Fargo müsse in einer schon länger zurückliegenden Affäre um fingierte Konten laut Insidern mit weiteren Strafen der Aufsichtsbehörden rechnen. Das für die Bankenaufsicht zuständige Office of the Comptroller of the Currency (OCC) und die Verbraucherschutzbehörde CFPB seien mit den Fortschritten bei der Entschädigung der Wells Fargo-Kunden und der Verbesserung der Kontrollen nicht zufrieden, wie Bloomberg berichtet habe.Die Nachrichtenagentur habe sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen. Zudem hätten die Behörden der Bank mögliche weitere Sanktionen angedroht. Der Skandal habe Wells Fargo bereits mehr als fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) gekostet.Neue Strafzahlungen würden auch die neue Führung um Bankchef Charlie Scharf in Misskredit bringen, die ihre Vorgänger 2019 infolge des Skandals abgelöst habe. Scharf habe es zu seinem obersten Ziel erklärt, die US-Behörden zufriedenzustellen. Sprecher von Wells Fargo, OCC und CFPB hätten eine Stellungnahme abgelehnt.Wells Fargo habe 2016 zugegeben, dass Mitarbeiter jahrelang in großem Stil Bank- und Kreditkartenkonten eröffnet hätten, die nicht von Kunden autorisiert gewesen seien. Wenig später habe der damalige Vorstandschef John Stumpf seinen Job verloren. Doch auch die US-Behörden hätten in der Affäre keine gute Figur gemacht. So habe die Bankenaufsicht später eingeräumt, dass die Kontrolle unzureichend gewesen sei und etliche Gelegenheiten verpasst worden seien, den Tricksereien früher auf die Schliche zu kommen. Obwohl es Jahre zuvor schon Hinweise von Whistleblowern und Medienberichte gegeben habe, seien erst ab September 2016 Konsequenzen gefolgt.Es bleibe abzuwarten, inwieweit die angedrohten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt würden. Bereits Investierte beachten den Stoppkurs bei 30 Euro (umgerechnet 35,42 Dollar) und bleiben vorerst an Bord, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Wells Fargo-Aktie. (Analyse vom 31.08.2021)Mit Material von dpa-AFX.