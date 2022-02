"Es gab 2021 einige beträchtliche Gegenwinde für Gold, wobei die wichtigsten eine rasante Risiko-Rallye mit geringer Volatilität, einen stärkeren US-Dollar und reale Zinssätze waren, die ihren Boden gefunden haben", habe Pickle gesagt. "Man könnte auch die Inflation, die über weite Strecken des Jahres als vorübergehend angesehen wurde, die steigenden Kryptowährungspreise und die zunehmend optimistischen Investoren und Wirtschaftsaussichten in die Waagschale werfen."



Eine der größten Verschiebungen in diesem Jahr sei allerdings die Vorstellung, dass die Renditen von Risikoanlagen nun begrenzt oder sogar gefährdet seien, wobei der US-Aktienmarkt nach einer Talfahrt im Januar bereits viel vorsichtiger geworden sei. "Die Renditen von Risikoanlagen könnten in diesem Jahr unbeständiger sein und eine höhere Volatilität aufweisen, was zu einer Rotation zurück in den vermeintlich sicheren Hafen - Gold - führen könnte. Die Hausse bei den Rohstoffen dürfte ebenfalls unterstützend wirken, denn die Flut hebt alle Rohstoffboote", habe Pickle betont.



Darüber hinaus deute der Ausblick von Wells Fargo für den US-Dollar darauf hin, dass der Druck des Greenbacks auf Gold im Jahr 2022 nachlassen werde. Diese makroökonomischen Veränderungen würden dem Ausblick zufolge im Laufe des Jahres wahrscheinlich zu mehr Goldkäufen führen. Wells Fargo gehe davon aus, dass sich der Goldpreis bis zum Jahresende zwischen 2.000 und 2.100 USD bewegen werde.



Sicherlich spreche aus fundamentaler Sicht einiges für steigende Goldpreise. Einzig die Aussicht auf bald steigende Zinsen bremse das fundamentale Umfeld ein wenig. Charttechnisch bleibe aber alles beim Alten. Bislang habe Gold noch kein neues Kaufsignal generieren können. (09.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis zeige sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten, die am morgigen Donnerstag veröffentlicht würden, weiter fest, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der große Schwung nach oben sei allerdings etwas verloren gegangen. Aktuell scheine der Goldpreis auf neue Impulse zu warten. Laut der US-Bank Wells Fargo könne sich Gold von einem der am schlechtesten laufenden Vermögenswerte im letzten Jahr zu einem der besten im Jahr 2022 entwickeln, da sich einige seiner Haupthindernisse auflösen würden.