NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

50,57 USD -0,45% (17.04.2018, 22:00)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (18.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktie: Bei 50,41 US-Dollar könnte sich ein Boden breit machen - AktienanalyseEine Handvoll Finanzgiganten haben Zahlen zum ersten Quartal herausgebracht und für die eine oder andere Überraschung gesorgt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Geldhaus Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) vermelde einen Umsatz von 21,93 Milliarden US-Dollar (Vorjahresquartal 22,3 Mrd. - erwartet worden seien 21,7 Mrd.). Das entspreche demnach einen Rückgang auf Jahressicht, sei aber immerhin besser als erwartet. Die Umsätze im Zinsgeschäft und im sonstigen Geschäft seien leicht rückläufig. Der Gewinn liege bei 1,12 US-Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 1,03 - erwartet worden seien 1,07 US-Dollar). Die Bank habe noch immer mit mangelndem Risikomanagement und möglichen neuen Bußgeldern zu kämpfen. Trotzdem sei das Wertpapier zu Beginn des Handels an der Wall Street gefragt.Entsprechend des Zahlenwerks habe sich das Papier von Wells Fargo zuletzt auch deutlich schwächer im Vergleich zur Citigroup und J.P. Morgan Chase präsentiert und im selben Zeitraum sehr viel mehr an Wert verloren. Bei 50,41 US-Dollar könnte sich aber kurzfristig ein Boden breit machen, für weitere Gewinne an die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bei rund 56,00 US-Dollar müsse jedoch erst der kurzfristige Abwärtstrend überwunden werden. Darüber könnte es sogar bis in den runden Bereich von 60,00 US-Dollar weiter rauf gehen, doch die Risiken sind bei diesem Finanztitel verhältnismäßig groß, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.04.2018)Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:XETRA-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:41,24 EUR +0,12% (18.04.2018, 09:04)