Besser als in den Industrienationen laufe es aktuell in den Schwellenländern, wo die rasch wachsende Bevölkerung, die hohe Wirtschaftsdynamik und der Trend zur Urbanisierung den Ausbau von Infrastruktur dringlich machen würden. Laut der Studie von McKinsey würden diese Länder etwa 60 Prozent des weltweiten Investitionsbedarfs für Infrastruktur auf sich vereinen. Und so stecke China mit einem Anteil von 8,8 Prozent seiner Wirtschaftsleistung mehr Mittel in die Infrastruktur als die USA und Westeuropa zusammen.



Auch wenn es derzeit nur wenige bedeutende Infrastrukturprojekte gebe, wie etwa Chinas Bau einer neuen Seidenstraße nach Europa, sei das Anlegerinteresse hoch. Das liege daran, dass Aktien von Unternehmen, die Infrastrukturanlagen betreiben würden, über ganz besondere Eigenschaften verfügen würden. Infrastrukturprojekte seien in der Regel auf mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte angelegt. Die langen Laufzeiten würden in Verbindung mit festen Verträgen für einen relativ stabilen und abschätzbaren Mittelzufluss bei den Unternehmen sorgen.



Dass Aktien von Infrastrukturbetreibern als eher defensiv gelten würden, liege auch daran, dass sie konjunkturellen Schwankungen gegenüber weniger anfällig seien. Börsennotierte Infrastrukturunternehmen könnten deshalb im Aktienbereich eine interessante Depotbeimischung.



Natürlich gelte auch für Infrastrukturaktien: Keine Chancen ohne entsprechende Risiken. Regulatorisch oder politisch gewollte Veränderungen hätten das Potenzial, die Geschäftsaussichten einzelner Unternehmen über Nacht grundlegend zu verändern, was etwa die deutschen Versorger beim Atomausstieg zu spüren bekommen hätten. Weil hohe Fixkosten beziehungsweise Markteintrittsbarrieren neuen Infrastrukturunternehmen entgegenstünden, greife der Staat zudem häufig mit Auflagen direkt in den Markt ein. Preisobergrenzen etwa für Strom oder Wasser oder die Verpflichtung von Telekommunikationsnetzbetreibern, auch wenig lukrative Regionen an das Mobilfunknetz anzubinden, könnten die Ertragsaussichten und damit mögliche Kursgewinne schmälern.



Auf der Habenseite von Infrastrukturinvestments stehe, dass Titel von Infrastrukturunternehmen in einem vorangeschrittenen Konjunkturzyklus mit geringerem Wirtschaftswachstum wie derzeit, Anlegern historisch betrachtet Chancen eröffnet hätten. Weil die Titel in der Regel prognostizierbare Erträge mit organischem Wachstum kombinieren würden, hätten sie auch in Phasen einer schwächeren Wirtschaft bei einem angemessenen Risiko gute Renditen liefern können.



Hinzu komme, dass die Dividendenrendite börsennotierter Infrastrukturunternehmen in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 1,15 Prozentpunkte höher gelegen habe als die, des breiten Aktienmarktes. Auch wenn diese Differenz zuletzt auf etwas weniger als ein Prozent geschrumpft sei, dürften die Dividendenrenditen weiter zu den Pluspunkten bei Infrastrukturaktien gehören. (Ausgabe vom 28.01.2020) (29.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eisenbahnen, Glasfasernetze, Mobilfunkmaste - die Nachfrage nach Infrastruktur steigt weltweit. Das eröffnet Anlegern Chancen, selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, so die Experten von DWS.Infrastrukturanlagen seien in der Regel Großprojekte, deren Errichtung viel Kapital benötige. Zur technischen Infrastruktur eines Landes würden sämtliche Einrichtungen gehören, die für das Funktionieren und die Entwicklung einer Gesellschaft nötig seien. Verkehrswege wie Straßen, Bahnlinien und Flughäfen würden genauso dazu wie Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungsanlagen für Müll und Abwasser sowie Telekommunikationsnetze zählen. Die soziale Infrastruktur erstrecke sich von Schulen über Krankenhäuser, bis hin zu Sport- und Freizeitanlagen sowie Einkaufsstätten. Gerade Unternehmen seien auf eine leistungsfähige Infrastruktur angewiesen, was sie zu einem wesentlichen Faktor bei der Standortwahl mache. Das Ansiedeln von Betrieben in einer bestimmten Region wirke wiederum auf den Lebensstandard der Bevölkerung zurück.Trotz der hohen Bedeutung der Infrastruktur für den Lebensstandard einer Gesellschaft würden gerade in hochentwickelten Volkswirtschaften die Investitionen in diesem Bereich hinterherhinken. Das liege in erster Linie an der angespannten Haushaltslage vieler Länder. Ihnen fehle schlicht das Geld, um die kostspieligen Projekte zu finanzieren, sodass nach Jahren der Unterinvestition ein Investitionsstau aufgelaufen sei. Hinzu komme der technische Fortschritt, der beispielsweise Mobilfunknetze rasch veralten lasse.